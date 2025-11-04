Telecinco retira el veto a Kiko Rivera: reaparece en televisión cinco años después con una entrevista en '¡De viernes!

“Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada”. Esta afirmación la lanzó Kiko Rivera el pasado mes de agosto, al conocerse su separación de Irene Rosales.

Y solo dos meses más tarde, el DJ parece haber cambiado de opinión. Mediaset acaba de anunciar que Kiko Rivera ofrecerá su primera entrevista en televisión tras romper con la madre de sus hijas. Y lo hará desde el plató de ¡De Viernes!.

De esta manera, el hijo de Isabel Pantoja reaparece casi cinco años después en televisión con una entrevista exclusiva realizada por Santi Acosta que será emitida este viernes 7 de noviembre, a partir de las diez de la noche, en Telecinco.

La última entrevista que Kiko Rivera dio en un plató fue en el año 2021, en Viernes Deluxe. Entonces abordó cuestiones familiares, incluidas sus disputas con su madre Isabel Pantoja, su hermana Isa y su prima Anabel Pantoja.

Más tarde, a inicios de 2023, Telecinco vetó a Kiko Rivera, junto a otros personajes como Rocío Carrasco o Bárbara Rey. No emitían imágenes en las que aparecieran, y dejaron incluso de decir su nombre, y se referían a él con términos como “el hermano de Chabelita”.

El veto llegó a tal extremo que en Sálvame llegaron a poner una imagen de él con la cara tapada por una gran naranja, para hacer una mención a su paso por el reality Supervivientes.

Kiko Rivera, en una intervención en Telecinco.

Unos meses más tarde, en julio, Mediaset volvió a hablar de Kiko Rivera, refiriéndose a él por su nombre y sus apellidos. Y entonces, el que fuese concursante de GH DÚO cargó contra Mediaset en Instagram.

“Y sin más vuelven a hablar de mí, vuelvo a interesar por mi estado de salud. Patético todo, ¿no creen?”, escribía en esta red social. “Queridos amigos de Telecinco, no les voy a dar ningún tipo de declaración, ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea... Hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme”, posteaba. Algo que ahora parece ser diferente.

Hay que destacar que Kiko Rivera se sentará en el plató de ¡De Viernes! tan solo cuatro días más tarde de que su mujer haya hecho lo propio en Y ahora, Sonsoles. Allí, la andaluza habló con pelos y señales de su separación, y de la nueva ilusión que tiene ahora mismo en el horizonte en cuestiones de amor.

Por ello, se prevé que la entrevista de Kiko sea una respuesta a declaraciones de Irene como “nos dimos cuenta de que éramos familia, pero no nos notábamos como una relación”.