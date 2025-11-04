Paula Echevarría y su método de trabajar como actriz: “Los guionistas escriben en tono de novela, yo hago los textos míos”

El próximo 10 de noviembre, la plataforma Sky Showtime estrena una nueva serie: Camino a Arcadia, una producción ambientada en Canarias y protagonizada por William Levy y Paula Echevarría. Y ambos han visitado El Hormiguero este martes 4 de noviembre para darla a conocer.

Ambos actores no se conocían antes de hacer esta serie y, de hecho, se vieron por primera vez poco antes de rodar su primera secuencia juntos. Fue en un momento en el que William estaba comiendo, según contaron ambos entre risas, pues el actor de origen cubano suele comer bastante.

Para Paula, Camino a Arcadia es una serie “muy interesante, con muchos géneros juntos”. Asegura que se enamoró de su guion, pues mezcla “thriller, historia de amor, triángulo amoroso, acción. Tiene elementos para poder gustar”.

“Yo fui inmensamente feliz trabajando, porque era la vuelta a la ficción”, reconocía la también jurado de Got Talent España. “Llevaba cuatro, cinco años que, sin darme cuenta” sin trabajar como actriz y “lo echaba de menos, me picaba la curiosidad de volver”.

El trabajo entre ellos ha sido fructífero, aunque tuvieron que acostumbrarse mutuamente a la manera de trabajar de su compañero. En ese sentido, Paula ha desvelado que William no le daba el pie cuando le tocaba a ella decir sus diálogos.

“Yo he despertado, me ha despertado todos los sentidos”, decía sobre esta vuelta a la interpretación, y asegurando que Levy “tiene una forma de trabajar que es esa”, a veces, quedándose en silencio en pleno rodaje. Ella, sin embargo, también tiene su propio método para interpretar, y no siempre respeta las líneas del guion.

“A mí los textos me gusta hacerlos míos”. “Los guionistas escriben, en tono de novela, no sé cómo explicarte”, le apuntaba a Pablo Motos, no sin matizar que “no es nada malo de los guionistas” lo que estaba contando.

Sin embargo, sí cree que en algunos guiones “a veces está muy rebuscada la frase, y dicha que suena muy literaria. Y al final, para que suene más realista, le das la vuelta”. “Le doy la vuelta a lo que quiero decir, y le doy la vuelta para que suene lo más natural posible”, aseguraba la intérprete.

En la entrevista, Paula también contó que en uno de los viajes a Canarias para rodar pasó mucho miedo durante un aterrizaje. “Fue el mismo fin de semana que sucedió lo de la DANA, y la tormenta que pillé”, recordó. En el vuelo hubo gritos, gente rezando, y ella llegó a escribir “un mensaje como de despedida, del miedo que pasé”, aunque finalmente no lo envió.