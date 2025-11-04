'OT 2025' vive su final de gala más complicado: la norma por la que la favorita tuvo que decidir las nominaciones

En la séptima gala, Operación Triunfo 2025 superó el ecuador de la edición. Lo hizo con los concursantes del talent show producido por Gestmusic ofreciendo el máximo nivel musical, de manera que las cosas cada vez se complican para el jurado en el momento de las nominaciones.

Con lo que pocos espectadores de Prime Video contaban es que Claudia Arenas, la favorita de la noche, se viese obligada a sentenciar las nominaciones. Tras la clara expulsión de Laura Muñoz frente a Olivia, salvada por el 67% de los votos, a los jueces les tocaba colocar en la cuerda floja a cuatro participantes.

Tinho, Guille Toledano, Cristina y María Cruz fueron los nominados, si bien Noemí Galera, en nombre del equipo de profesores, salvó a Toledano por "la evolución" que está mostrando a lo largo del concurso.

El de Guadalajara interpretó Siempre es de noche, tema de Alejandro Sanz, junto a su compañera Lucía Casani. Tras la actuación, Sanz tuvo el detalle de enviarles un vídeo de felicitación.

Así, llegó la salvación de las pizarras, una de las más duras que se recuerdan en las últimas temporadas del espacio musical. Tinho y María Cruz empataron a tres en las votaciones de los compañeros, mientras que la favorita fue la única que salvó a Cristina, su compañera de canción.

Chenoa, junto a las dos nominadas de la gala 7 de 'OT 2025', Cristina y María Cruz. José Irún

Arenas sufrió el momento amargo de tener que elegir a dedo entre Tinho y María Cruz, pues su voto a Cristina (que vale doble) no lograba resolver el empate. La cara de Claudia lo decía todo. "Es el peor escenario que te podías encontrar", lamentaba Chenoa desde el otro lado del plató.

"Da igual, di lo primero que se te pase por la cabeza", le recomendaba Lucía Casani. Tras unos segundos de dudas y lágrimas, la joven salvaba a Tinho, quedando Cristina y María Cruz como nominadas definitivas de la gala 7 de OT 2025.

Los seguidores del formato tildaron la norma "cruel", sugiriendo que deberían ser el jurado o los profesores quienes desempatasen y evitar emborronar la gala al concursante que ha conseguido la inmunidad.

creo que esto es lo que tendrían que haber hecho para no hacer pasar ese mal trago a Claudia #OTGala7 pic.twitter.com/Glxw2lfYSQ — ☂️ (@oleemequivocao) November 3, 2025

Lo cierto es que este punto del reglamento no es novedad en OT, solo que es una situación que casi nunca se ha producido. Eso sí, desde luego, no es una norma que esté instaurada desde la primera gala del formato.

En la gala 2 de la primera edición, con Javián y Nuria Fergó empatados a cinco votos, las normas no contemplaban aún este caso. Esa noche, se eligió quién se jugaría la expulsión junto a Geno de la manera más rudimentaria posible: a cara o cruz con una moneda. "Esto es un directo, los empates son así", aseguraba un desconcertado Carlos Lozano.

Fechas de la gira y firmas

También hubo buenas noticias para los concursantes y fans de OT 2025. Chenoa anunció las tres primeras fechas de la gira, que pasará por Madrid (3 de julio), Barcelona (10 de julio) y Valencia (17 de julio). Las entradas saldrán a la venta este mismo martes, 4 de noviembre, a las 13:00 horas.

Además, la presentadora indicó que los chicos saldrían de la Academia para firmar un disco recopilatorio de la edición. Será el próximo sábado, 15 de noviembre, "en diferentes ciudades de España" que se concretarán en el próximo programa.