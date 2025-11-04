'La isla de las tentaciones 9' llega líder a Telecinco (14,5%): celos, una traición en tiempo récord y muchos gritos en su regreso

Helena reacciona al descubrir que Rodri, su chico, ha activado la luz de la tentación a las pocas horas de convivencia en Villa Montaña.

El estreno de la novena edición de La isla de las tentaciones ha estado a la altura de lo que se esperaba. El programa lideró con un 14,5% (1.149.000 espectadores), ocho décimas menos que la anterior edición, emitida en enero de este mismo año. Mejora los arranques de la sexta (14,3%) y de la séptima (13,9%).

Se trata de un buen dato, pues hay que explicar que el share no es tan alto como el que puede marcar Supervivientes porque la entrega de las Tentaciones acabó antes de las 00:30. Eso sí, también es importante decir que empezó a computar desde las 23:15 aproximadamente, pues Telecinco volvió a partir la gala en dos.

En el access, el reality de Cuarzo firmó un 10,9%, haciendo que tanto El Hormiguero como La Revuelta bajaran sus cifras habituales. Pablo Motos lideró con un 14,1% en Antena 3, mientras que Broncano se conformó con un 11,8% en La 1.

La isla de las tentaciones también tuvo que competir con una nueva gala de Operación Triunfo en Prime Video, aunque, como saben, la plataforma no aporta datos de audiencia.

En cuanto al concurso en sí, el primer día en La isla de las tentaciones sirvió para que se produjesen los primeros acercamientos de los concursantes tras pasar sus primeras horas con los tentadores en sus villas. Y, como era de esperar, también los celos de sus parejas han hecho acto de presencia.

🔥 EXPLOSIVO inicio de #LaIslaDeLasTentaciones1 siendo LÍDER con un 14.5% de cuota, 1.149.000 y 2.396.000 espectadores únicos



🍎 El #Express muy bien con un 10.9% y 1.333.000, lo + visto de @telecincoes



🐍 Su FIDELIDAD es del 48%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ZYFvRStabt — Dos30' (@Dos30TV) November 4, 2025

La luz de la tentación no tardó en sonar. Y es que, como gran novedad, los participantes iban a conocer la identidad de quien la había activado. Un giro en la mecánica que descompuso por completo a todos.

El 'culpable' fue Rodri, pareja de Helena. El joven de 26 años hizo muy buenas migas con Olatz desde el primer minuto. Tanto, que él poco tardó en contarle la poca confianza que tenía en su novia. Y la primera fiesta acabó en su habitación.

Helena, al ver el rostro de su chico en la pantalla, se derrumbó por completo. Mientras tanto, todas sus compañeras intentaron animarla: "Sabemos que ha sido él, pero no sabemos por qué". La temida luz de la tentación sonaría al rato después por segunda vez, y las chicas reaccionaron con gritos

