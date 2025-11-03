Nuria Roca, al enterarse que puede ahorrar hasta 200 euros en la factura de la luz: "Tengo que revisar todos mis contratos"

La Roca, el programa que presenta Nuria Roca los fines de semana en laSexta, quiso dar a los espectadores consejos de cómo reducir sus facturas, a colación del Día Mundial del Ahorro.

"Dentro de los europeos, los españoles somos los que más nos cuesta ahorrar", apuntó la presentadora, cediendo la palabra al colaborador Rafa Rodrigo para que entrara en detalles.

Lo cierto es que una familia española podría ahorrar su gasto hasta en un 14%. ¿La clave? "Contratar los proveedores más baratos" en servicios como la luz, el gas, la hipoteca, el seguro del coche, la línea de móvil o la fibra óptica.

Rodrigo, además, destacó que Extremadura, La Rioja, Castilla - La Mancha y Murcia podrían ahorrar hasta un 26% de su gasto, siendo las comunidades que más pueden ahorrar.

El programa apuntó a continuación que los servicios que tienen más margen para poder ahorrar son la telefonía (hasta 700 euros), los préstamos (411 euros) y la electricidad (200 euros).

Rafa Rodrigo explica en 'La Roca' las partidas donde más podemos ahorrar.

Precisamente, fue el dato de la factura de la luz la que más le llamó la atención a Nuria Roca. "Este recordatorio me viene muy bien porque tengo que revisar todos mis contratos. Absolutamente todos. Estoy pagando tanto de más", dijo algo resignada.

De hecho, la presentadora recordó el día que los tertulianos de La Roca llevaron a plató los extractos del recibo de la luz. "Y el experto me dijo: ¿Puede ser que en tu casa tengas alguna plantación de...?", contó entre risas Nuria. "No correspondía. Era desorbitadísimo".

Berni Barrachina, por su parte, explicó a la audiencia que él ha llegado a recurrir a la inteligencia artificial para que le recomendase la compañía más rentable tras analizar su gasto energético: "He preguntado a ChatGPT cómo puedo ahorrar".

"Me he hecho de una compañía y me estoy ahorrando mucho dinero", dijo, a lo que Sara Ramos apuntó que se trataba de un proveedor "raro". "No es raro, lo que pasa es que no se anuncia", zanjó Barrachina, que aprovechó para decir que en los seguros de decesos también pueden salir más baratos.

Facturas aparte, Nuria Roca y su equipo han desayunado este lunes con buenas noticias. Y es que, de acuerdo a los datos de Kantar Media, La Roca firmó este domingo el programa más visto de la temporada, con un 5,6% de share y 519.000 espectadores de media.