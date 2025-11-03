Kiko Matamoros, tajante contra Paz Padilla y su discurso de decir ‘te quiero’: “Intenta defender lo indefendible”

La pasada semana, Paz Padilla visitó La Revuelta, y, entre otras cosas, invitó a todo el mundo a decir más “te quiero”. La gaditana contaba que se lo dice hasta al repartidor de Amazon, y que es una forma de agradecimiento; de hecho, lo demostró, diciéndoselo a una chica del público que le regaló un bolso.

Esto generó conversación en redes sociales, pues mucha gente no entendía que Paz diga “te quiero” alegremente a cualquiera que pasa. Y la propia humorista ha reaccionado al asunto, compartiendo un vídeo en el que se pregunta “por qué hay gente a la que le molesta tanto cuando digo te quiero”.

La actriz se pregunta “¿para qué lo hacen?”, y acaba lanzando un dardo a sus haters: “Tal vez le moleste porque ellos no pueden decirlo, o porque quizás en el fondo esa palabra le recuerda todo lo que le falta”. Y termina asegurando que dirá “te quiero” cuanto le apetezca porque “el amor no debería de dar vergüenza, debería de dar ejemplo”.

Todo esto se ha analizado este lunes en No somos nadie, en su sección de salseos, en los que participan diferentes colaboradores por videollamada. “Yo creo que a la gente no le molesta que ya diga ‘te quiero’, creo que lo que molesta es la imposición de lo que hay que hacer”, opinaba Óscar Repo, que es quien sacó el tema.

“Es que no puede ser peor, ya ha entrado en barrena e intenta defender lo indefendible” sentenció al respecto Kiko Matamoros, que empezó a decir otra frase y se echó para atrás porque “luego se ofende todo Dios”.

Imagen de 'No somos nadie'.

Matamoros cree que Paz Padilla está perdiendo “el favor del público”, tomando como referencia las audiencias de programas como La Revuelta o Fiesta cuando Paz va de visita. Y metió en el saco a su hija Ana Padilla, que recientemente estuvo en Y ahora, Sonsoles.

“Empieza ya a empalagar y a cansar el discurso ese del ‘te quiero, te quiero, te quiero, te quiero’. Pues yo no quiero a todo el mundo, coño”, exclamó Kiko, alzando la voz.

Hablando sobre amor, los colaboradores de No somos nadie recordaron la actitud cortante de Paz Padilla con Marta Riesco recientemente, cuando acudió a cubrir la presentación de su última película. “Esa pasivo-agresividad no cuadra con el 'te quiero, te quiero, te quiero', porque luego vemos la falsedad y la hipocresía de esta mujer”, destacaban.

“Para mí querer, a lo mejor, es probablemente ni siquiera decirlo, sino demostrarlo. Y yo en su momento con ella lo hice, por ejemplo, sin decirle te quiero”, destacó María Patiño. “Yo le quiero con mi silencio. Porque si hablara lo que sé, y lo que he vivido con ella, pues a lo mejor no le quería tanto la gente, o la quería menos”, insistió Matamoros.

“Uy, eso le molesta mucho, eh, Kiko, te lo digo”, le apuntaba la presentadora. “Pues que me escriba y se lo digo a ella en privado”, terminó de decir el antaño concursante de Supervivientes.