Irene Rosales, sobre su trabajo de colaboradora en Telecinco: “Tuve que abandonar para no dar explicaciones”

Kiko Rivera e Irene Rosales, pareja mediática que incluso concursó junta en GH DÚO, decidieron poner fin a su matrimonio el pasado verano. Aunque se le ha atribuido otra relación, Irene ha sido muy prudente a la hora de pronunciarse, hasta este lunes que se ha sentado en el plató de Y ahora, Sonsoles.

“Si tengo que volver atrás pasaría por exactamente lo mismo”, ha reconocido Irene durante su entrevista, en la que ha tocado temas como las adicciones de Kiko Rivera, la relación que este mantenía con su madre, o cómo le afectó a su entonces pareja el ingreso en prisión de Isabel Pantoja.

“Creo que es de los peores, por no decirte el peor momento de su vida”, decía sobre la cárcel, a la que la cantante entró mientras Irene y Kiko comenzaban su noviazgo. “¿Y podía hablar con su madre por teléfono cuando llamaba la madre?”, preguntó Sonsoles. “Sí, ya hace muchos años, pero creo recordar que sí, que tenían también las llamadas, aparte de las visitas y demás”, detallaba la invitada.

“Y, de repente, ocurre lo de la herencia, esta”, señalaba Sonsoles, en referencia al programa La herencia envenenada, que Telecinco emitió en otoño de 2020. Allí Kiko cargó contra su madre con mucha dureza, y dio por rota la relación entre amos.

“Ahí tengo que decirte que ese ha sido el peor momento de mi vida en la relación con Kiko”, avanzaba Irene. Entonces explicó que esto sucedió cuando “empiezo a trabajar en televisión, la primera vez que trabajo en televisión de colaboradora, y justo le pasa eso a mi madre y a mi padre”.

Irene Rosales, en 'Y ahora, Sonsoles'.

De esta manera, se refería a la muerte de sus padres, ocurrida en ese mismo 2020, con solo unos meses de diferencia. “Yo me veo más en la responsabilidad de tener que estar arropando el problema de mi marido, que asumir el problema que yo tenía. Y para mí eso mentalmente me destrozó”, lamentó.

“No pude, y, de hecho, tuve que abandonar la televisión porque yo no me veía capacitada para tener que dar explicaciones. Porque al final sabes en lo que trabajas, sabes por qué estás ahí, y quién eres, y tú tienes que dar explicaciones ante un tema tan importante como él estaba teniendo con su familia”, añadió al respecto.

En aquel momento, Rosales tenía que llevar el duelo personal, y, a la vez, debía soportar que se le juzgara “y se me hiciera responsable, de que yo era la persona que tenía que mediar entre ellos dos”. Por ello, lamentó tener que dejar la tele cuando “me iba muy bien y me cuidaban muy bien” porque “subía todos los días llorando al AVE”.