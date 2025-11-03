Belén Esteban hace la maniobra de Heimlich a María Patiño en directo: “La mano tiene que estar arriba del diafragma”

La Quickie Ronda de No somos nadie se ha convertido este lunes en una clase práctica para actuar en caso de que alguien cercano se esté atragantando. Y es que un vídeo de un cortador de jamón serrano provocó que Belén Esteban acabase haciendo la maniobra de Heimlich a María Patiño en pleno directo.

Dani Aparicio, de 20 Minutos, comentó en el programa un vídeo que se ha hecho viral de un cortador de jamón en Disneyland. Y se ha hecho popular no por su buen hacer, sino porque hacía lonchas realmente gordas de la pata del jamón.

“Si tú supieras la gente que muere ahogada por comida, ni te lo imaginas”, expresó Belén Esteban. “¿Tú sabes quién estuvo a punto de morir, porque se tragó unos huesos finos, no sé si eran de conejo, o de una costilla”, preguntó entonces María Patiño. “Chelo”, deslizó Matamoros, con sorna.

Aunque la memoria falló al dar el nombre, María Patiño explicó que esto le sucedió al actor Pepe Ruiz, conocido en televisión por el papel de Avelino en Escenas de matrimonio. “Coincidí con él una vez en Santander, y me lo contó, que estuvo a punto de morir”, añadió la presentadora sobre el suceso.

Esto sirvió de percha a Belén Esteban para contar una vivencia personal. Así, relató cómo su marido, Miguel, y unos amigos, estaban cenando en un restaurante, y vio que, en la mesa de al lado, un hombre mayor empezó a ahogarse.

Imagen de 'No somos nadie'.

“Fueron los tres, que son sanitarios. Y Juan Antonio le cogió al hombre, le hizo así...”, contaba Belén, haciendo gestos de la maniobra de Heimlich. “¿Podrías coger a María como le cogieron?”, propuso David Valldeperas entonces.

Belén Esteban aceptó el reto, no sin antes finalizar la historia: “Nos dimos tal susto que dejamos de comer”. Eso sí, explicó que no podía hacerlo bien “porque tengo la bomba (de insulina, en el brazo)”. Pero se situó tras María Patiño y la rodeó con los brazos.

“Tiene que estar la mano arriba del diafragma, y hacer un golpe seco”, añadió Esteban, que provocó que, del susto, María diese un importante grito.

Tras esta recreación, María Patiño reconoció que a ella le dan miedo los ahogamientos en niños. Y también comentaron que existe “un cacharro que te lo meten” para evitar que la gente se pueda ahogar con algún trozo de comida.