Ana Rosa Quintana reacciona al adiós de Carlos Mazón: "No me ha gustado, pero no está mal que dimita alguien"

"Es una mañana muy intensa", avanzaba Ana Rosa Quintana este lunes, 3 de noviembre, antes de que Carlos Mazón dimitiese como presidente de la Comunitat Valenciana un año después de la tragedia de la dana, que dejó más de 200 muertos.

Mazón ha señalado no poder "más", en una comparecencia en la que ha estado acompañado de todos los miembros de su gobierno y en la que ha reconocido que estos últimos meses han sido realmente duros para él y su familia.

Según el ya expresidente, ha llegado el momento de "reconocer errores": "Me equivoqué, lo reconozco, y voy a vivir con ello toda la vida". Eso sí, ha tildado a Pedro Sánchez de "mala persona" por su ayuda insuficiente para paliar los estragos del temporal.

El editorial de El programa de Ana Rosa no ha versado sobre la dimisión de Mazón, sino sobre el juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz. Tras la emisión del discurso íntegro, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha sido la encargada de romper el hielo: "Bueno, despedida de Mazón. 'Ya no puedo más".

"Y habla del futuro presidente. ¿Cómo se elige al futuro presidente? ¿Qué pasa ahora?", le preguntaba a sus contertulios. "Apelo a esa mayoría para elegir a nuevo presidente de la Generalitat", comentaba Mazón en su adiós, sobre una votación en la que será necesario del apoyo Vox.

Ana Rosa Quintana, este lunes en 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset España

"No ha dicho que dimite, ni que se va, pero se da por hecho", apuntaba Javier Chicote, mientras que Ana Rosa expresaba que había sido "un discurso de justificación", más que un anuncio de dimisión al uso.

Más avanzada la tertulia, la comunicadora de Telecinco afirmaba: "A mí no me ha gustado el discurso de Carlos Mazón, pero no está mal que dimita alguien, ¿eh?". Y, ya sí, pasaba a abordar "el juicio histórico al fiscal general del Estado" Álvaro García Ortiz.

Griso critica la "desinformación"

Mientras tanto, Espejo Público también se hacía eco de la dimisión de Carlos Mazón, con Susanna Griso comentando: "Tardó muchos días en confirmar que hubo una comida con una periodista. Ha habido mucha desinformación y muchas versiones distintas".

Y, como era de esperar, desde La Hora de La 1, Silvia Intxaurrondo ha sido mucho más crítica: "Concluye la comparecencia dejándonos algunas dudas por sus acusaciones directas al Gobierno central, su 'yo habría dimitido, pero...' y no ha pronunciado la palabra 'dimisión".

Por otro lado, la periodista de TVE ha hecho alusión a las dudas que deja respecto a su futuro: "No sabemos si renuncia o no al escaño. Además, ha dedicado solo una frase, en todos estos minutos, a los 229 fallecidos en la dana".