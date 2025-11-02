Explosivo encontronazo entre Maite Galdeano y Makoke en 'Fiesta': "De los hombres, siempre te interesó la cartera"

Momentos de tensión los que se han vivido en la tarde de este domingo 2 de noviembre en Fiesta. Emma García ha tenido que intervenir en un enfrentamiento entre Maite Galdeano y Makoke. Ambas se han enzarzado en una discusión llena de fuertes acusaciones mutuas.

Maite Galdeano acudía al programa tanto para estar en calidad de colaboradora como para responder a Makoke por unas declaraciones que lanzó la modelo sobre las intenciones de la exconductora de autobuses para reconciliarse con su familia.

“A ti te tengo que decir cuatro cosas, tú dijiste que yo me muevo por el talón, que yo hablo de lo de mi hija por el dinero, que eso es lo único que me interesa, pero no tienes ni idea”, declaraba la pamplonesa de manera muy directa.

Se reavivaba una discusión que venía de lejos. En más de una ocasión, la exparticipante de Supervivientes ha defendido a Sofía Suescun de los ataques de su progenitora en el enfrentamiento que viven ambas desde hace un año.

La maniquí seguía defendiendo su postura, señalando que no consideraba correcta la actitud de Galdeano. “No creo que ir a un plató sea lo más conveniente”, opinaba en plató.

Maite Galdeano y Makoke en 'Fiesta'. Mediaset

Pero la navarra optó por el golpe bajo y decidió atacar a Makoke con su pasado. “Tú hablas de dinero, pero a mí fuentes muy cercanas me dicen que a ti lo que te ha interesado siempre de los hombres es la cartera”, aseguraba.

De esta forma, la exconductora de autobuses insinuaba que la modelo se ha movido por el interés económico más que por el amoroso con sus parejas.

“Te quedaste con la casa de Javier Tudela cuando te separaste de él, y luego has hecho algo horrible. Tú no has estado precisamente con panaderos, los hombres normales con trabajos normales a ti no te interesan”, sentenciaba Galdeano.

Maite Galdeano y Makoke en 'Fiesta'. Mediaset

Unas palabras que provocaron que Emma García tuviera que poner orden, dado que el clima de tensión había aumentado mucho.

Previamente, la modelo habló del estado de salud de su nuera, Marina Romero. Makoke retrasó su boda un año tras conocer que la joven padece una enfermedad. Makoke ha querido alabar la fortaleza tanto de Marina como de su hijo, Javier Tudela, quien la está acompañando en este duro trance.

“La vida es un camino de obstáculos y este es uno más. Estamos muy bien, ellos son una familia increíble, son los cuatro una piña. Da gusto verlos, cómo se quieren”, confesaba.

“Van camino de los nueve años juntos. Son una pareja sólida y bonita. Convivo mucho con ellos y jamás he visto una pelea, es digno de admirar”, añadía.