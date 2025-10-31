Rubén Torres se corona ganador de 'Supervivientes: All Stars' en una final de récord de audiencia (20,8%) para Telecinco

Laura Madrueño alza al brazo de Torres como ganador de 'Supervivientes All Stars' en una ajustadísima votación final con Jessica Bueno.

A la segunda fue la vencida. Rubén Torres se proclamó ganador de la segunda edición de Supervivientes: All Stars. El bombero, que se quedó con la miel en los labios el año pasado, al quedar segundo en la edición que ganó Pedro García Alonso, se impuso en una ajustadísima votación final a Jessica Bueno.

El catalán consiguió el 51,3% del apoyo del público frente al 48,6% que obtuvo la concursante sevillana. Hubo emoción hasta el final porque los porcentajes llegaron a dar un vuelco tras estar empatados al 50%.

Torres coge el testigo de Marta Peñate en la segunda edición de leyendas de Supervivientes, probablemente la más extrema debido a los durísimos temporales que han soportado en la palapa en los 56 días de aventura. "Lo que han vivido ha sido criminal", dijo Laura Madrueño.

Rubén Torres es un ganador a la altura del formato porque ha destacado por su dominio en las pruebas del reality. El bombero de Badalona ha conseguido récord de collares de líder, un hito compartido con Miri Pérez-Cabrero, que era la otra gran favorita a la victoria. Emocionado, agradeció el premio a su novia, Laura Cantizano, y a su familia.

Finalmente, la que fuese concursante de MasterChef perdió en otra reñida votación con Jessica Bueno y se tenía que conformar con una tercera plaza que, quizás, sabe a poco. Antes, al comienzo de la gala, Tony Spina quedaba fuera de la pelea.

Telecinco y Cuarzo prepararon una emotiva final, en la que los concursantes se reencontraron con sus seres queridos. Jorge Javier Vázquez, además, recibió a Adara Molinero en plató tras caer eliminada el martes.

Como era de esperar, la última gala de Supervivientes All Stars arrasó con récord de audiencia. El programa de Telecinco lideró el prime time del jueves con un 20,8% de cuota de pantalla y 1.233.000 espectadores de media.

La gran final de #SVAllStarsFinal en @telecincoes ARRASA con un 20.8% de cuota, 1.233.000 y 2.676.000 espectadores únicos



🏝️ Máximo de temporada, dejando a la 2ª cadena en un 11%



🏝️ Máximo del #Express con un 11.7% y 1.399.000 de audiencia media#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/P5KSNRHCsL — Dos30' (@Dos30TV) October 31, 2025

Estos datos confirman el acierto de la cadena al apostar por el reality de supervivencia para el arranque del curso, en el que las audiencias siguen siendo muy discretas. La isla de las tentaciones y GH 20 cogerán el testigo la próxima semana.

Antes, en el access, Pablo Motos volvió a imponerse a David Broncano. El Hormiguero firmó un 15,4% y 1.868.000 espectadores con la visita de Dani Martín, cerrando así su segunda mejor semana de la temporada (17,3%).

Por su parte, La Revuelta registró un 11,8% y 1.406.000 seguidores en La 1. Paz Padilla fue la invitada.