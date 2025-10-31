Una "entrevista salvaje": 'El Hormiguero' de Pablo Motos planta cara al estreno de 'GH 20' con su invitado más 'polémico'

El Hormiguero (y Antena 3) no está dispuesto a ponerle fácil las cosas a Gran Hermano. La vigésima edición del reality con anónimos se estrenará por todo lo alto el próximo jueves, 6 de noviembre, con una gala presentada por Jorge Javier Vázquez desde la nueva casa, ubicada en Tres Cantos.

Para ello, el programa de Pablo Motos sentará a su invitado más 'polémico': Juan del Val.

El escritor cerrará una nueva semana para El Hormiguero, adonde también acudirán Javier Cámara (el lunes 3); Williams Levy y Paula Echevarría (el martes 4) y Sergio Dalma (el miércoles 5).

El guionista y colaborador del programa será entrevistado por su 'jefe' tras ganar el Premio Planeta 2025 por su novela Vera, una historia de amor. "Será su entrevista más salvaje", dijeron hace unos días, avanzando que Juan del Val contará "cosas distintas".

Lo cierto es que se trata de una semana marcada en rojo para Telecinco. La cadena introduce numerosos cambios en la parrilla con el objetivo de relanzar los datos de audiencia tras marcar su peor octubre de la historia.

El guionista y colaborador de 'El Hormiguero' Juan del Val.

La estrategia de Telecinco

La isla de las tentaciones aterriza el lunes, mientras que Ángeles Blanco ya irá en tándem con Carlos Franganillo en el informativo de las nueve, y empezará a competir contra su marido, Vicente Vallés.

Mediaset, por cierto, llevará a cabo una nueva estrategia para impulsar los formatos del prime time. Tanto La isla de las tentaciones como Gran Hermano empezarán a las 21:45.

La oferta de Telecinco será la más temprana de las cadenas generalistas, adelántandose al inicio tanto de El Hormiguero como el de La Revuelta.

Con esto, lo que buscan los directivos del grupo de Fuencarral es que el espectador se enganche primero a sus productos y no cambien de canal. Salvando las distancias, la táctica recuerda a cuando Telecinco adelantó su prime time a las ocho de la tarde con Secret Story.

Éxito de 'El Hormiguero'

Mientras tanto, Pablo Motos se va al fin de semana con los deberes hechos otra vez. El programa de Antena 3 sigue controlando el access prime time tras cerrar su segunda mejor semana de toda la temporada (17,1%), aventajando en cinco puntos a Broncano (12,1%).

Este éxito se apoya en buena parte al dato que logró El Hormiguero en su programa número 3.000 el pasado lunes, y en el que tuvo a Isabel Presyler como estrella. La socialité hizo que el formato de 7yacción despuntara con un 19,2% de share, ocho puntos por encima de La Revuelta.

Este jueves, El Hormiguero lideró con un 15,4% frente al 11,8% de La Revuelta con Dani Martín. El espacio de La 1 recibió a una desatada Paz Padilla.