'Supervivientes: All Stars': adiós a una edición que tiró del carro de las audiencias de Telecinco y que Bluper vivió desde dentro

Este jueves, 30 de octubre, Telecinco pone punto y final a la segunda edición de Supervivientes: All Stars. Tras la expulsión de Adara Molinero el pasado martes, son cuatro los robinsones que se disputan la victoria y, por lo tanto, los 50.000 euros de premio: Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Rubén Torres y Jessica Bueno.

De manera inusual, el formato de Cuarzo Producciones arrancó el pasado 4 de septiembre, como modo de insuflar aire a una cadena a la que el verano se le hizo largo. Y, a juzgar por los datos que la consultora Dos30' ha aportado a BLUPER, el programa ha conseguido salvar los muebles en las primeras semanas del curso.

Teniendo en cuenta que la media mensual de Telecinco está en un 9,4%, a tan solo dos días de cerrar octubre, el concurso conducido por Jorge Javier Vázquez promedia en las galas de los jueves un 17,1% de cuota y 1.001.000 espectadores. Cabe recordar que el pasado jueves marcó récord de edición (18,9%) y que es más que probable que este jueves lo supere.

El listón está alto. La final de la primera edición de Supervivientes: All Stars, en la que Marta Peñate se proclamó ganadora, registró un 18,6% de share y 1.393.000 fieles. La tanda al completo anotó un 18,8% y 1.322.000 seguidores. La pasada edición duró apenas cinco semanas y se emitió en verano, cuando el consumo televisivo tiende a decrecer.

Ambas temporadas comparten valores similares en cuanto a perfil de espectador. El espacio de telerrealidad es más seguido por mujeres (22%) que por hombres (10,9%), así como goza de especial éxito entre el público joven. En el target de 13 a 24 años alcanza el 13%; en el de 25 a 44 años, un 18,8%.

Un 'SV' especial para Bluper

BLUPER tuvo la oportunidad de vivir más de cerca que nunca lo que han experimentado en sus carnes los 14 concursantes que han pisado Honduras. Este periódico, junto a otros cuatro medios de comunicación, vivió la experiencia de Supervivientes: All Stars durante la segunda semana de concurso.

Desde una gala en directo, con todo el trajín que ello supone, hasta probar (y padecer) uno de los juegos que realizaron los supervivientes ese domingo, en Conexión Honduras. Incluso pasar 24 horas 'abandonados' a nuestra suerte en Playa Coco, con una dotación de provisiones mínima y conviviendo en la oscuridad con toda clase de fauna, como mosquitos y cangrejos.

Ni siquiera fue posible hacer fuego, ya que las hojas estaban mojadas. La noche elegida fue la posterior a la de unos de los primeros temporales de la edición. Ese que obligó a evacuar a los concursantes y al equipo a resguardarse en los Cayos Cochinos, sin poder regresar al hotel a descansar.

Así será la final

Lo ha comentado Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, en la presentación de Gran Hermano 20 este mismo jueves: "Estamos con los dedos cruzados porque hay otro gran temporal". Parece que los problemas meteorológicos también marcarán la final de Supervivientes: All Stars.

Miri se erige como principal favorita para hacerse con el cheque, pues los tres nominados (Tony, Torres y Jessica) deberán someterse a la última expulsión del concurso. La ex de MasterChef se salvó de esta nominación por ganar el último juego de líder.

Los finalistas de 'Supervivientes: All Stars 2'. Mediaset España

Con esa eliminación arrancará la gala, que proseguirá con dos juegos clasificatorios. En el primero, los participantes deberán recuperar varios peces de madera situados en una estructura en el mar, llevarlos hasta la playa y encajarlos en un puzzle. Los dos más rápidos se asegurarán su plaza en la final. El último, se enfrentará al perdedor del siguiente juego.

En esta segunda prueba, los concursantes tendrán que escapar de una jaula gigante, abrir un baúl descifrando un código secreto y escalar una gran pared sobre el agua para encender un pebetero. El primero en lograrlo obtendrá la inmunidad.

La gala continuará con una nueva votación entre los perdedores de los dos juegos en la que la audiencia decidirá quién abandona la competición, quedándose a las puertas de la victoria. Los dos supervivientes restantes se someterán entonces a una votación exprés que proclamará al flamante ganador o ganadora.