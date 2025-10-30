RTVE anuncia 'La casa de la música', un nuevo programa de actuaciones en directo para artistas noveles y consagrados

El Bilbao International Music Experience (BIME) celebra una nueva edición consolidándose como puente entre la industria musical española y latinoamericana. En este contexto, RTVE ha tenido una destacada participación, anunciando el lanzamiento de La casa de la música, un proyecto que se materializará en un programa para La 1 en 2026.

Durante la charla ‘De la pantalla al escenario: televisión y circuitos’, celebrada este jueves 30 de octubre, representantes de RTVE expusieron su visión sobre el papel de la televisión en la difusión musical. Los portavoces fueron Sergio Calderón, director de TVE, y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación.

Calderón presentó La casa de la música como “un concepto, una idea, un corazón desde el que se van a vertebrar muchas iniciativas”. Destacó que se trata de una propuesta transversal que pretende integrar la música en todos los formatos de la corporación pública.

El nuevo programa de La 1, cuya fecha de estreno se prevé para el primer trimestre de 2026, incluirá actuaciones en directo de artistas emergentes y consolidados. Aunque aún no se han concretado los detalles del formato o su horario, RTVE ha confirmado que será un espacio diverso y abierto a todos los estilos musicales.

Durante su intervención, Calderón destacó que los medios públicos atraviesan “un momento histórico”. Según explicó, RTVE ha logrado rejuvenecer su oferta y hacerla más contemporánea, utilizando la música como vehículo de conexión entre públicos de diferentes generaciones.

Nebulossa actúa durante la gala final del Benidorm Fest 2025

En los últimos años, RTVE anunció dos proyectos musicales que no vieron la luz. El primero de ellos fue Groenlandia, en 2022, y que suponía una apuesta por la música tras el éxito de la primera edición del Benidorm Fest. Más tarde, en 2024, se habló de un nuevo espacio de música en directo para el 'prime time' de La 2, y que tampoco terminó por materializarse.

Asimismo, la corporación ha aprovechado su presencia en el BIME para reafirmar el valor del Benidorm Fest como escaparate internacional. María Eizaguirre subrayó que el certamen “visibiliza la diversidad artística y generacional”, poniendo como ejemplo a Nebulossa, grupo que realizará una gira por México tras su paso por Miami.

Finalmente, RTVE reafirmó su “alianza cultural” con Univision, destacando que esta colaboración ha permitido estrechar lazos entre España y América Latina. Entre los logros de esta cooperación figura la organización de los Latin Grammy 2023 en Sevilla, un hito que refuerza la proyección internacional de la música en español.