Pablo Alborán y su debut como actor: "Respira' me ha enseñado a no etiquetar a la gente. Tendemos a meterla en sacos"

Pablo Alborán se estrena como actor en la segunda temporada de Respira, que ve la luz en Netflix este viernes, 31 de octubre. La plataforma sorprendió anunciando al cantante como fichaje estrella de la nueva tanda de la serie hospitalaria, que cuenta con pesos pesados de la interpretación como Aitana Sánchez-Gijón, Najwa Nimri y Alfonso Bassave.

"Estoy muy solo últimamente. Bueno, que suelo hacer las entrevistas solo", bromea el cantautor, en declaraciones exclusivas a BLUPER, junto a dos de sus compañeros de reparto, Sánchez-Gijón y Xoán Fórneas. Y es que, respecto a este debut, el malagueño se sinceraba frente a David Broncano hace unos meses.

"Dije que algunos papeles no me convencían, pero para otros me dijeron que no", explica, justificando qué le sedujo de su personaje frente a otras ofertas. En Respira, Pablo interpreta a Jon Balanzetegui, un cirujano plástico atractivo y algo egoísta que llega al hospital valenciano Joaquín Sorolla para sacudir varias tramas.

"Era un reto bastante grande afrontar todo esto en la primera oportunidad que me daban, pero a la vez muy gratificante", reconoce. Además, desvela que su representante, Antonio Rubial, tuvo mucho que ver en que él acabara aceptando: "Él me avisó de lo que suponía entrar en una serie coral, con estos pedazo de genios, que son buenas personas también".

Sánchez-Gijón y Fórneas también se sinceran sobre la relación que les unirá en esta segunda temporada. La doctora Pilar Amaro y el médico residente Quique Román serán aliados para ayudar a Óscar, el hijo de ella, a superar sus adicciones a las drogas y sus problemas de salud mental.

Manu Ríos y Xoán Fórneas, actores de 'Respira'. Netflix

"Pilar se siente muy sola. Comparte la preocupación con Abril Zamora, que es la psicóloga del hospital, y el delegar en ella. Pero, en el fondo, Pilar, como es tan controladora y tiene tanto miedo, no sabe cómo gestionar lo que le pasa a su hijo. La vemos más vulnerable, es una situación que se le escapa de las manos", comparte Aitana.

Xoán destapa que Quique "toma la decisión, cuestionable o no, de que ayudar a Óscar es apartarse de él". "Puede que sea una manera de ver que a él, de alguna manera, le está pasando lo mismo. Esa decisión precipita una serie de acontecimientos".

En la segunda temporada, el Joaquín Sorolla se privatiza, con todos los conflictos morales y éticos que eso implica para sus profesionales. Lo vive especialmente Quique: "Se pasa toda la temporada defendiendo el tema de las huelgas y en la segunda, por necesidad vital, tiene que hacer operaciones que no están autorizadas del todo".

El actor gallego traslada esos dilemas a su vida real: "El trabajo de actor puede tener una cara A y una cara B. A veces, tienes que estar en ambas, por más que a ti no te apetezca".

Aitana Sánchez-Gijón es la doctora Pilar en 'Respira'. Netflix

El compositor de temas como Solamente tú o Saturno ha aprendido a no juzgar a su personaje: "Jon me ha enseñado que no podemos etiquetar a la gente, que hace las cosas por un objetivo y a lo mejor no es por eso. Jon no solo actúa por dinero o porque se crea el mejor. Eso en la vida pública yo también lo vivo. Tendemos a meter a la gente en sacos".

Aitana destaca que la ficción creada por Carlos Montero esté tan pegada a la actualidad con el "entretenimiento" como vehículo. "Respira evidencia lo que está sucediendo en nuestro día a día. Refleja lo importante que es cuidar de nuestra sanidad pública. Cuando no utilizas los recursos necesarios, cuando haces que todo se precarice, tiene consecuencias letales para la población".

"Está el ejemplo de lo que acaba de pasar en Andalucía con el cribado del cáncer de mama. Cuidado, porque, si lo que prima es el beneficio económico en algo que es primordial, la salud, pues nos estamos equivocando", reflexiona la artista de origen italiano.

Una dolorosa coincidencia

Y, para terminar, el trío de actores hace alusión al último capítulo de la primera temporada, en el que la falta de recursos del Joaquín Sorolla queda al descubierto por una dana que asola Valencia y alrededores. La tanda se estrenó en agosto de 2024. Ahora se cumple un año de la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024.

"No es que la primera temporada fuera premonitoria, es que esto ya había pasado en varias ocasiones en la Comunidad Valenciana y otras regiones", afirma Aitana Sánchez-Gijón.

Najwa Nimri es parte del elenco de 'Respira'. Netflix

"Esto nos hace reflexionar. Si nos damos cuenta de que hay cosas que van a pasar y no hacemos nada, es para reflexionar. No es que haya coincidido de repente y haya habido casos", añade Pablo Alborán.

A juicio de Aitana, tienen mucho que ver "las decisiones políticas": "Si veis que en una zona hay riesgo de riadas e inundaciones, no puedes construir en terrenos inundables. Es que se ha seguido construyendo".