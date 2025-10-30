Nacho Abad, sin filtros tras la comparecencia de Sánchez: “Una mezcla del Club de la Comedia y discusión de bar”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo, celebrada en el Congreso de los Diputados. La comparecencia se ha producido a petición del Partido Popular, en un clima marcado por la expectación mediática y la tensión política.

Durante su intervención, que ha captado el interés de todos los programas de televisión matinales, Sánchez ha respondido a preguntas sobre posibles pagos en efectivo vinculados a su entorno político. En un momento de la sesión, admitió “haber podido recibir dinero en efectivo” en una ocasión, aunque aseguró no recordar con precisión las circunstancias.

Nacho Abad, periodista y presentador de En boca de todos, en Cuatro, realizó un balance de la comparecencia en su programa. Afirmó haber seguido las declaraciones de Sánchez desde el inicio y calificó la sesión como “una mezcla entre un monólogo del Club de la Comedia y una discusión en la barra de un bar”.

El comunicador valoró que el tono del presidente le pareció inusual y señaló que Sánchez parecía “incómodo” cuando los portavoces de la oposición interrumpían sus respuestas. Según el periodista, el jefe del Ejecutivo “está acostumbrado a que le obedezcan”, lo que habría contribuido a su visible incomodidad durante el interrogatorio.

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue la pregunta directa sobre si Sánchez había recibido dinero en sobres. Según Abad, el presidente tardó alrededor de cinco minutos en contestar algo que “podría haber resuelto con un sí o un no”.

Imagen de 'En boca de todos'.

Finalmente, Sánchez reconoció que en una ocasión recibió una cantidad en efectivo como “gastos de trabajo” entregada dentro de un sobre, pero insistió en que no recordaba los detalles. Sus explicaciones fueron interpretadas por la oposición como insuficientes y evasivas.

María Caballero, senadora de UPN que ha interrogado a Sánchez, entró en directo en el programa más tarde, y valoró la comparecencia, criticando su falta de responsabilidades. Señaló que el presidente “no quiere asumir su parte” en las presuntas irregularidades cometidas por Santos Cerdán, figura clave en el Gobierno de Navarra, actualmente encarcelado.

La política acusó al PSOE de contradecirse sobre los sobresueldos, asegurando que “mintieron al negar los pagos en sobres”. Caballero lamentó la falta de consecuencias políticas y calificó al presidente como “alguien que ya no merece respeto” por no ofrecer explicaciones claras sobre las acusaciones que pesan sobre su entorno. Como conclusión, la senadora sostuvo que Sánchez “tiene algo que ocultar”, refiriéndose a su silencio reiterado.