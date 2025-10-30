María Patiño carga con dureza contra Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: “Parecerá muy demagogo”

Como en tantas ocasiones, No somos nadie ha arrancado su emisión analizando todo lo que sucede alrededor de Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. La última ha sido que, tras una función teatral de Terelu, su yerno declinó posar con ella para los medios, escondiéndose en un portal.

Esta misma mañana, en Vamos a ver, Alejandra justificaba que “cuando Carlo ha posado con mi madre, han pasado cositas, así que mejor no hacerlo”. Y añadía que, dado que está grabando su concurso en DecoMasters, “está muy cansado y quería irse a casa y ya”.

Sobre todo esto, David Insua entendía que cuando Carlo y Terelu posan “le dan un toque de algún lado”, señalando de manera directa a Mar Flores. “Yo creo que aquí ha metido la pata y no se ha dado cuenta”, apuntaba el periodista, con una explicación que convenció a María Patiño y a Kiko Matamoros.

A Belén Esteban no le ha parecido bien que Carlo no pose. “Que se quede en el portal ahí metido, y la cara de Alejandra es un poema”, reprochó la ahora apodada La Patrona. Y Chema Garrido recordó la foto que se hizo Terelu Campos “por amor a su hija” con su la propia Alejandra, su yerno y su consuegro Carlo Costanzia padre en su cumpleaños.

Una foto que levantó polémica en su momento, “y así es como se lo pagan”, insistió el periodista, en referencia a que Carlo hijo ahora prefiere no posar para los fotógrafos, ni siquiera después de la función de estreno de su suegra en Madrid. “Viendo esa imagen, me da pena Terelu, con el otro agazapado en el portal”, añadía Belén.

Imagen de 'No somos nadie'.

María Patiño tomó entonces la palabra para explicar que “Alejandra Rubio y Carlos Costanzia se van a comprar un piso”. Dos chicos jóvenes que quieren una casa en un momento complicado para acceder a una vivienda. “Ellos se van a comprar un piso gracias al género que yo represento”, espetó.

Tras meterse en el saco de que ella también come del corazón, calificó de “indecente” la estampa de esconderse de la foto. “Parecerá muy demagogo, pero si yo tengo la posibilidad de hacer un dinero de manera lícita para hablar de mi vida, porque te invitan a los programas, de lo que yo también vivo. Y después, en una foto, haces ese ridículo, que es un niño de ocho años caprichoso escondiéndose”, criticó con mucha dureza.

Ahí todos los compañeros coincidieron con Patiño, tildando la estampa de “ridícula”, “vergüenza ajena” o “grotesca” entre otros calificativos. “Tampoco podemos ser tan intransigentes, él está en un mercado y verá cómo lo maneja”, intentó llamar a la calma Kiko Matamoros.

Tras esto, el programa emitió el corte en el que Alejandra habla de sus ganas de comprarse una casa, y bromea con que Carlo la decorará “cuando tengamos la nuestra propia comprada, que está la vivienda muy mala, a ver si nos enfocamos en cosas realmente importantes y no hay tonterías”. Una reportera le pregunta si tiene dinero para comprar una, y ella lo niega, algo que la periodista no cree. “Pues créetelo. Yo voy buscando, por los siglos de los siglos, pero, hija, está imposible la cosa”. Eso sí, lo que está segura es que la casa se la comprará con Carlo porque “ya somos una familia”.