Dani Martín se pronuncia sobre su adiós al alcohol en ‘El Hormiguero’: “Llevo dos años y medio sin darle”

Un viejo conocido de El Hormiguero ha regresado al programa este jueves. Se trata de Dani Martín, quien esta noche ha presentado en primicia su nuevo single, 25. Un tema con el que el también actor agradece a los seguidores de su carrera el haber estado ahí un cuarto de siglo: “Vengo a dar las gracias al público por la acogida, no vengo a vender entradas”.

El programa de Pablo Motos emitió un fragmento del videoclip que acompaña el tema, en el que aparece “gente que se ha hecho amiga en estos 25 años” de carrera. Una canción que Dani ha catalogado como “muy Los Nikis”, y que se grabó el mismo día que la compusieron.

“Te veo muy contento ya. ¿Mañana mirarás las escuchas?”, le preguntó el presentador. “No, porque ha salido Rosalía”, admitió el invitado, que cree que a la de Malamente “nos queda admirarla, agradecerla porque nos pone en el mapa y un aplauso. Yo estoy en otra liga. Rosalía es Audrey Hebpurn, y nosotros Fernando Esteso y Pajares”.

Dani se deshizo en halagos hacia la cantante catalana: “Es una especie de John Lennon, de los Beatles”, y comentó cómo el cuarteto británico, en la grabación de sus discos, “van por delante de lo que va. Ella ya no va al single, a la radio, a lo que sigue la corriente”.

Así, dijo que el nuevo tema de su compañera de profesión es “una movida que hay que escucharla completa”, y que “es guay que tengamos una artista que nos sitúe en el mundo, como Julio Iglesias o Alejandro Sanz”.

Dani Martín en ‘El Hormiguero’.

En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos le preguntó si Dani Martín considera peor un pabellón de gente fumando durante su concierto, o un pabellón grabando con el móvil. “Un pabellón de gente fumando”, respondió sin dudar el cantante. “Fumar, creo que, si se puede evitar, mejor evitarlo”, confirmó.

Pablo también quiso saber si en sus 25 años de carrera ahora pide cosas diferentes en el camerino de las que solicitaba antaño. “Llevo dos años y medio sin darle al driking”, expresó Dani Martín, que en ese mismo programa, en 2024, habló de su adiós al alcohol.

“No pedimos nada al camerino, llevamos nuestras cosas. Nuestro vino para algún músico, si se quiere tomar una copa”, detallaba, apuntando que incluso llevan sus propias copas y manteles, y que como mucho piden agua, alguna tortilla casera o toallas para el equipo.