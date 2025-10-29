‘Vamos a ver’ elige a Jessica Bueno como ganadora de ‘Supervivientes’ y Patricia Pardo apunta: “Se nos ve el plumero”

Aunque era una de las grandes favoritas, Adara Molinero salió expulsada anoche de Supervivientes: All Stars, reality show que mañana celebra su gran final. La de este martes fue una gala intensa, donde Jessica Bueno se alzó como protagonista en el puente de las emociones.

Allí contó cómo su carrera de modelo se truncó por haber salido en la prensa del corazón, y que ha tenido mala suerte en el amor. Con Kiko Rivera rompió porque “se metió en unos mundos que a mí me daban mucho miedo”, y que con Jota Peleteiro “abandoné mis sueños por perseguir los suyos”.

La sevillana se rompió durante el puente, y demostró una parte muy vulnerable que permitió que el público la conociese más. Y que ha hecho que, ahora, desde el programa Vamos a ver todos los colaboradores la elijan casi por unanimidad como su favorita para llevarse la victoria.

“Ayer ya sí que yo creo que ganó el concurso de verdad, con este puente de las emociones, que yo creo que a todos nos emocionó”, valoró Adriana Dorronsoro. “Es increíble ver cómo ella se ha transformado y se ha convertido en la mujer que es ahora”, añadió la colaboradora.

“Se nos ve el plumero mucho en este programa”, deslizó Patricia Pardo, la presentadora del formato. “Yo ya dije que mi favorita era Jessica, y para muestra, un botón”, confirmó Pepe del Real. La modelo también es ahora la favorita de Cristina Tárrega, si bien ella aclaró que “mi ganadora era Gloria Camila hasta que salió”.

Jessica Bueno en 'El puente de las emociones' de 'Supervivientes: All Stars'.

En el programa matinal de Telecinco todos coincidían en que el relato de Bueno de anoche “era algo que Jessica ya había contado en otras ocasiones, pero no la hemos visto de la misma manera”, y eso conectó en especial con el público.

El único que no comulgaba con el resto de compañeros era Alessandro Lequio, quien tuvo un día muy calmado, pues se ha dado cuenta de que, cuando se pone nervioso, no se le entiende y pisa mucho a sus compañeros. “Es todo bonito, todo precioso, pero parece que la llevaron de una relación a otra casi obligada, cuando ella fue voluntariamente”, apostilló sobre Jessica.

El italiano, además, señaló que Jessica tuvo tres relaciones con personas conocidas, y que “a partir de ahí, la imaginación de cada uno”. Pero Cristina Tárrega salió en defensa de la que fuese Miss Sevilla: “Si estás todo el día en un hospital trabajando, al final acabas liándote con un enfermero, con un médico, con tal”.

Pero para Lequio la justificación era insuficiente, y se puso de ejemplo, pues él lleva 27 años con una pareja que no tenía nada que ver con la televisión. Y aunque sus compañeros le dijeron que también tuvo idilios con famosas, él se defendió argumentando que “cuando terminé mi relación con Ana Obregón, muy famosa y todo, me fui con una azafata de Iberia, que nadie conocía”.