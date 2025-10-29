Iker Jiménez habla claro sobre el parking de Bonaire en la DANA: "Nunca dijimos en 'Horizonte' que había 1.000 muertos"

Iker Jiménez lleva varios días hablando sobre la DANA de Valencia a sus seguidores suscritos a su newsletter, en una serie de textos que el presentador de Mediaset ha titulado 'Viaje a la oscuridad'.

En ellos, el periodista recuerda con detalles el programa que hizo en directo desde Paiporta junto a uno de sus colaboradores, Ángel Gaitán. Jiménez reconoce en estas cartas que creyeron ser "salvadores de la humanidad", una especie de "Robin Hood".

También vuelve a ser muy crítico con los políticos denunciando el "absoluto abandono por parte de las autoridades". "Las diferentes administraciones dejaron a la gente a su suerte", asegura.

En el texto enviado este miércoles 29 (es el quinto de esta serie), cuando justo se cumple un año de la tragedia en la que 229 personas fallecieron, Iker Jiménez habla nuevamente sobre el supuesto bulo que esparció Horizonte sobre los muertos del parking del centro comercial de Bonaire, a las afueras de Valencia.

Y lo hace, por cierto, después de que Jesús Cintora arremetiera contra él en TVE. "No olvidemos que, no hace tanto tiempo, nos dijeron una barbaridad como que se habían ocultado muertos", dijo el conductor de Malas lenguas sin mencionar a Iker.

El presentador de Horizonte sostiene que, tras los incidentes de Paiporta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los Reyes, "las maquinarias mediáticas ya se habían puesto en marcha" con la intención de "separar". "Parece que lo de Pueblo salva al pueblo ya era sospechoso. Todos eran fachas, nazis, anagramas, códigos, números hitlerianos".

Es entonces cuando Jiménez dice que el programa de Horizonte "había sido una bomba nuclear" y que "había roto el status quo", recordando que las cámaras mostraron cómo la gente pedía ayuda desde las ventanas, mientras otros desalmados aprovechaban el caos para robar.

Iker Jiménez emitió desde Paiporta el programa 'Horizonte', dos días después de la DANA.

"Pero los insultos y los ataques iban a llegar pronto por los amigos de la consigna (...) Pasaron cosas muy extrañas", prosigue para entrar en materia: "Mencionamos el gran parking Bonaire. Que era el foco de la atención la noche del domingo".

"Toda España estaba pendiente. Sesenta medios nacionales e internacionales conjeturaban que podía ser un cementerio", escribe. "Nosotros en YouTube ya contamos, antes del primer viaje, en la primera noche de la riada, que mucha gente se salvó subiendo arriba. Pero nadie sabía en aquel instante si había muertos o no".

"Poco imaginaba yo que ese parking iba a ser el ariete con el que iban a intentar derrumbarnos. Y casi lo consiguieron"

"Poco imaginaba yo que ese parking iba a ser el ariete con el que iban a intentar derrumbarnos. Y casi lo consiguieron". Jiménez es rotundo: "En el programa Horizonte no se habló de 1.000 muertos ni 700 muertos. En absoluto". El periodista se defiende diciendo que "se habló de lo que la UME nos dijo a varios medios. Y fuimos cuidadosos en no decir cifras".

"Añadimos lo que oyó un cámara a la Guardia Civil en nuestro hotel, que aquello era un infierno de coches y el barro hasta arriba. Y que se calculaba en 700 los coches que entraron. Hubo una discusión sobre si había tickets o eran luces de colocación y conteo".

Carmen Porter, en el momento que habla sobre el parking de Bonaire en 'Horizonte'.

Iker estaba haciendo referencia a lo que Carmen Porter dijo en directo. "Un compañero nuestro cámara, que está allí, estaba al lado de guardias civiles y ha oído la conversación donde se estaba diciendo que ese parking es un infierno. Para quienes quieran decir que no han visto nada quienes han entrado. También submarinistas de la Guardia Civil han dicho que no vuelven a entrar, por si quieren maquillar algo más", fueron sus palabras textuales.

"Nunca dijimos en antena que había 1.000 muertos", insiste Jiménez en su escrito, señalando también que Porter "dio las primeras noticias de que los coches estaban siendo revisados y no aparecían cadáveres".

"Sin embargo, se iban a encargar de colgarnos ese peligroso sambenito", lamenta haciendo hincapié en que medios como laSexta "ya habían hablado de que había muertos en el parking" y que "incluso los habían estado visualizando y anotando".

Iker Jiménez también habla sobre el tuit que lanzó y por el que tuvo que pedir perdón: "En el parking del Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos". "Indignado por lo que me dijo la UME yo había hecho un tuit, ahí sigue, fruto de lo que pensaba y de lo que me dijeron tres fuentes: UME / Guardia Civil / forenses", sostiene.

"Lo que hago es asumir mis responsabilidades. Y que den lecciones los que quieran. Pero estábamos allí, estuvimos allí y ayudamos allí..."

Iker Jiménez #Horizonte pic.twitter.com/xEXfwXCnzm — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 7, 2024

"No podía imaginar que lo que habían dicho a varios compañeros no era cierto. Nos estábamos metiendo en un buen lío", sigue el periodista, desvelando que hasta "tres personas diferentes", que incluso se hicieron pasar por Guardia Civil o militar, insistieron a miembros de la comitiva de Jiménez y Gaitán en que el programa informara que se estaban ocultando el número real de muertos.

"Hay 1.000 muertos en Bonaire. Tenéis que decirlo", rememora.

La conexión de Rubén Gisbert

También hace mención a la polémica intervención de Rubén Gisbert, que fue pillado echándose barro en una conexión. "Ya había empezado a haber problemas. Se hizo viral un vídeo de una persona que intervino en nuestro programa. Era desagradable y obviamente esas imágenes descontextualizadas hicieron daño al programa".

Un hecho al que Jiménez atribuye a un "problema de rácord". Así lo explica: "Rubén, en una confusión en el fondo quizá por el nerviosismo al que yo le conduje al indicarle que al entrar en un garaje se perdía cobertura y que por favor grabase en el interior y que luego le diese paso al fragmento previamente registrado, pensó quizá que iba a haber un salto visual en su ropa más y menos manchada".

Imagen de la polémica conexión que protagonizó Rubén Gisbert para 'Horizonte'.

"Lo asombroso es que en la misma toma de la polémica, él mismo se acababa metiendo hasta la cintura en el barro dentro del garaje. Pero eso no lo mostraban en el viral. No hacía falta simular nada", termina, compartiendo su asombro por lo ocurrido.

"Le vi disgustado. No sé si alguna vez sabré la verdad del todo. Como dije en el siguiente Horizonte, hubiera querido matarlo con mis propias manos. Ambos lo sabemos". Y añade: "Hice que evitaran encontrarme con él. Porque en aquel instante hubiéramos acabado peor".