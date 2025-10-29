La batalla que se avecina entre las 'Tentaciones', 'MasterChef' y 'OT': ¿qué formato reinará en las redes sociales?

Operación Triunfo contra La que se avecina; Gran Hermano contra Cuéntame... Incluso el duelo veraniego de Supervivientes: All Stars con El Grand Prix en 2024. A lo largo de los años, han sido muchas las ocasiones en las que las cadenas han puesto a competir a sus grandes formatos entre sí sin miedo.

La noche del próximo lunes, 3 de noviembre, no serán dos, sino tres pesos pesados entre los que tendrán que elegir los espectadores. La isla de las tentaciones, que aterriza en Telecinco con su novena edición, se une a un prime time que ya desde septiembre ocupaban MasterChef Celebrity, en La 1, y Operación Triunfo, en Prime Video.

El reality show que presenta Sandra Barneda llega, junto a Gran Hermano 20, para remontar las audiencias de la cadena de Mediaset en este último tramo del año. Tras el éxito de la anterior por el 'efecto Montoya', la apuesta de Fuencarral es absoluta.

Y es que, décima arriba, décima abajo, las Tentaciones son un valor seguro. Esta temporada tendrá en el lunes su día de emisión principal, mientras que entrará en la batalla del access los martes y los miércoles, compitiendo contra El Hormiguero de Pablo Motos y La Revuelta de David Broncano.

Los lunes, por cierto, adelanta su inicio a las 21:45 horas, por lo que se acerca más a la hora de arranque de OT, que lo hace a las 22:00 horas en la plataforma. Además, el espacio de seducción promete ir a piñón desde el minuto uno, huyendo del relleno, pues tal y como se aseguraba en la presentación, "pasarán cosas" desde el principio.

En el fondo, en cuanto a datos de audiencia, es complicado comparar estos tres superformatos de nuestra pantalla. Hasta injusto. La isla de las tentaciones y MasterChef Celebrity no comenzarán a la misma hora, al igual que no comparten público, ya que el del talent culinario es más generalista.

El seguimiento de OT ni siquiera se mide con los mismos parámetros que los programas de Telecinco y La 1. De hecho, este martes, se conocían los primeros datos de seguimiento del talent: según Dos30' y Sigma Dos, ha registrado 1.683.000 espectadores únicos -contactos que han visionado al menos un minuto del programa- este mes. Se trata de un dato que puede llevar al error, pues se desconoce la audiencia que en realidad ha tenido cada gala.

Por eso, sigue siendo difícil hacerse una idea global del éxito de esta segunda edición de OT en la plataforma. De ahí que podamos agarrarnos al impacto en la conversación en redes sociales que generan los tres espacios. Sobre todo, los que son seguidos por un perfil de espectador parecido: el formato musical y el de Cuarzo Producciones.

Ambos cuentan con las mismas ventajas y los mismos hándicap. Tanto La isla de las Tentaciones como OT son generadores de gran cantidad de contenido: comentarios, reacciones y, por supuesto, memes que se hacen virales.

Sin embargo, podrían acusar un desgaste similar. Se trata de la segunda edición del programa de Barneda que se emite en menos de un año. En el caso del espacio producido por Gestmusic, el descanso entre temporadas ha sido mayor, pero determinados números indican que el interés se habría dispersado.

En la séptima semana de concurso, solo dos concursantes superan los 100.000 seguidores en Instagram, Olivia (nominada esta semana) y Claudia Arenas. Una de las favoritas, Cristina Lora, roza la cifra, con unos 98.000 followers. A estas alturas de la edición de 2023, un buen puñado de triunfitos, como Juanjo, Martin, Chiara o Violeta, ya habían superado esa barrera.

'Tentaciones' saldría ganando

A la espera de saber qué formato acaparará más comentarios en las distintas plataformas sociales, BLUPER se ha puesto en contacto con Arantxa Pérez, experta en imagen y director de la agencia Influagency, para que aporte su visión respecto a esta batalla.

"El problema que tienen OT y MasterChef es que tienen demasiadas ediciones, no generan sustancia o estrategia social. No hay tanta trama, tanto reality, se basa en música y en cocina", señala la profesional, añadiendo que el formato de Shine Iberia tiene un target de mayor edad. Por lo tanto, Pérez, opina que la más beneficiada por la viralidad será La isla de las tentaciones.

Sobre un producto que normalmente desata tantas pasiones como es OT, la experta pone el foco en el casting: "El programa tiene una temática muy específica, la creatividad musical. No todos los concursantes pueden conjugar talento con carisma social. Encontrar a esa persona es complicado".