Pablo Motos se apunta su mayor victoria histórica (19,1%) frente a Broncano (11,4%) para celebrar los 3.000 de 'El Hormiguero'

Triunfo incontestable el de Pablo Motos. El presentador no ha podido celebrar mejor los 3.000 programas de El Hormiguero, un hito que coincide también con el 20 aniversario del formato que domina con puño de hierro la franja del access en España.

El Hormiguero arrasó con un 19,2% de cuota de pantalla y 2.189.000 espectadores de media, uno de los datos más altos en lo que llevamos de temporada. Y lo hizo gracias a la visita de Laura Pausini, una de las invitadas más míticas. La cantante visitó a Motos por decimoctava ocasión para presentar su nuevo disco y su próxima gira.

Estos datos dan a Motos su mayor triunfo histórico frente a La Revuelta, que registró este lunes un 11,4% y 1.363.000 televidentes. Al formato de TVE acudió el futbolista del Rayo Vallecano Jorge de Frutos.

Por lo tanto, Motos abrió una brecha de 7,8 puntos frente a Broncano. En cuanto a número de espectadores, la distancia es de más de 800.000. El Hormiguero, no obstante, se vio beneficiado en share al alargar su duración hasta pasadas las 23:30 horas.

Si tenemos en cuenta en la franja de estricta coincidencia, de 21:55 a 23:14, Motos también se impone con 6,8 puntos de ventaja a Broncano. En ese tramo, El Hormiguero anota un 18,3% mientras que La Revuelta firma un 11,5%. Aquí, el programa de Antena 3 también consigue su mayor distancia histórica.

🐜 @El_Hormiguero LIDERA con un 19.2% de share y una media de 2.189.000 espectadores en @antena3com



@El_Hormiguero LIDERA con un 19.2% de share y una media de 2.189.000 espectadores en @antena3com

⚡️ @LaRevuelta_TVE firma un 11.4% de share y una media de 1.363.000 espectadores en @La1_tve

Ya en prime time, MasterChef Celebrity (13,3%) y Renacer (13,2%) protagonizaron un reñidísimo duelo que cae en favor del talent culinario de TVE por una décima. Muy lejos de la pelea se queda Telecinco, que se tiene que conformar con un discreto 6,9% con la película La última llamada. La cadena ya espera el estreno de La isla de las tentaciones 9.

Del resto de la parrilla, destaca el máximo de temporada que firma El diario de Jorge. El dating show (11,1%) gana a Sonsoles (10%). Antes, en la sobremesa, Sueños de libertad sigue como un tiro (14%) imponiéndose a Directo al grano (11,1%) y El tiempo justo (8,5%).

#ElDiarioDeJorge27O comienza la semana en @telecincoes con MÁXIMO DE TEMPORADA al firmar un 11.1% de cuota, 856.000 y 1.707.000 espectadores únicos



🛋️ Líder de las cadenas comerciales



Líder de las cadenas comerciales

Líder en fidelidad con un 50.1%

¡DATAZO! @PasapalabraA3 firma su PROGRAMA + VISTO de la temporada con un 20.8% de share y una media de 2.161.000 espectadores



🧠 Más de 3.9 millones de espectadores únicos



Más de 3.9 millones de espectadores únicos

MINUTO DE ORO DE LA TV a las 21:03 (28.1% y 3.263.000 espect.)

Por otra parte, el histórico duelo que mantienen Manu y Rosa da a Pasapalabra el programa más visto de la temporada con un 20,8% y 2.161.000 seguidores. Y también consigue el minuto de oro, a las 21:03, con un pico del 28,1% de share y más de tres millones de espectadores. Es decir, coincide con los instantes finales del rosco.