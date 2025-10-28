Jesús Cintora carga contra Iker Jiménez (sin mencionarlo) desde TVE: su indirecta por la polémica cobertura de la DANA

Jesús Cintora acudió a Directo al grano, el programa que pilotan Marta Flich y Gonzalo Miró en la sobremesa de La 1, siguiendo los pasos de Javier Ruiz, quien fue como invitado la semana pasada.

El presentador de Malas lenguas analizó la actualidad, que ahora mismo está marcada por el primer aniversario de la DANA que asoló Valencia, y que dejó un total de 229 muertos.

En un determinado momento, el periodista arremetió de forma indirecta contra Iker Jiménez. Es decir, no mencionó su nombre. "¿Crees que el periodismo está comprometido hoy en día?", preguntó Flich a su compañero de cadena.

"El periodismo es un oficio muy necesario hoy en día porque estamos en un tiempo en el que hay un montón de contenido que nos llega a través del móvil y muchas cosas son mentira", empezó respondiendo Cintora, que insistió en que "hay que hablar con claridad y naturalidad a la ciudadanía" para intentar contar lo que pasa.

Fue entonces cuando el periodista lanzó una indirecta al presentador de Mediaset por la cobertura que hizo de la tragedia en el programa de Horizonte, de Cuatro. "No olvidemos que, no hace tanto tiempo, nos dijeron una barbaridad como que se habían ocultado muertos", dijo. "¡Y se dijo en programas de televisión con mucha audiencia!".

Jesús Cintora, en 'Directo al grano' con Gonzalo Miró y Marta Flich. RTVE

"Lo del parking famoso", apostilló Gonzalo Miró, haciéndose eco de la polémica que hubo sobre el aparcamiento del centro comercial de Bonaire, algo que el propio Iker Jiménez tildó como una campaña en su contra para desprestigiarlo.

En este sentido, Cintora llamó al "sentido común" para "desmontar" este tipo de informaciones. "¿Se van a poner de acuerdo el gobierno central, el autonómico, los bomberos y las fuerzas de seguridad del Estado para ocultar muchos muertos como decían? Muchos transmitieron este bulo para captar adeptos. Y como este hay unos cuantos", prosiguió diciendo.

"Tiene que haber periodistas y periodistas. Yo defiendo que haya líneas editoriales distintas, plurales y diversas. Yo no soy partidario de callar a aquel que desde una línea editorial es honesto con lo que quiere contar", Cintora sobre los tipos de periodismo en… pic.twitter.com/OkYkYOtBGD — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) October 27, 2025

El periodista volvió a arremeter contra Iker Jiménez tras ser repreguntado por Marta Flich: "¿Hay periodistas y periodistas o periodismo solo hay uno?". "Tiene que haber periodistas y periodistas. Yo defiendo que haya líneas editoriales distintas, plurales y diversas. Yo soy partidario de callar a aquel que desde una línea editorial es honesto con lo que quiere contar", dijo.

Cintora defendió que "los periodistas tenemos que ser honestos" y que "no se puede adulterar un dato". "A veces se trata de acompañar de determinado halo de misterio", dijo, atacando nuevamente a Jiménez: "Era querer darle misterio a algo que ha ocurrido. Jugar con nada más y nada menos que decenas de muertos".

"No todo se puede explicar desde ese prisma tan misterioso de 'yo te lo cuento lo que nadie te cuenta' algo que es de sentido común y delicado como la muerte de personas como era este caso", zanjó Cintora sobre Iker Jiménez, insistimos, sin mencionarle en ningún momento.