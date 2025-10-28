Elena Furiase ficha por sorpresa por Telemadrid: así es su nuevo y sorprendente proyecto como presentadora

Elena Furiase vuelve a la televisión. Y lo hace como presentadora de El Camping, el nuevo programa de Telemadrid.

Se trata de un docureality de vocación social que aborda la discapacidad intelectual y física desde una mirada cercana, constructiva y libre de prejuicios, tal y como explica la cadena autonómica.

Producido por The Mediapro Studio, El Camping propone un espacio de convivencia en el que seis personas con síndrome de Down compartirán durante diez días un mismo entorno. Durante ese periodo de tiempo, participarán en actividades de ocio y tareas comunitarias.

El proyecto, concebido como una experiencia televisiva inédita, busca mostrar la diversidad desde la autenticidad y la convivencia diaria. A través de sus protagonistas, El Camping pone el acento en la capacidad de las personas para relacionarse, cooperar y superar barreras, contribuyendo así a una representación más completa e inclusiva de la sociedad.

Con El Camping, Telemadrid ratifica su compromiso con los contenidos que van más allá del entretenimiento para convertirse en herramientas de sensibilización y conocimiento social.

La iniciativa se inscribe en la línea de formatos innovadores que la compañía impulsa para dar visibilidad a la diversidad y fomentar una cultura audiovisual más inclusiva.

El docureality va en la misma línea que Eso no se pregunta. Producido también por Globomedia (The Mediapro Studio), el programa estaba dedicado al acoso escolar.

Elena Furiase con los seis protagonistas de 'El Camping', el nuevo programa de Telemadrid.

El espacio fue galardonado con el Premio Ondas 2020 y con el Premio Iris del Jurado 2018 "por dar voz a los colectivos menos visibles en los medios y por dar una respuesta sincera a sus problemas cotidianos, unir servicio público y entretenimiento y ofrecer una puesta en escena muy eficaz, centrada en las personas".

Como decimos, Elena Furiase regresa a la televisión como presentadora. Y en El Camping no será una conductora al uso, sino que la actriz asume un papel activo en la experiencia, guiando y compartiendo momentos con los participantes, en un ejercicio de empatía que refuerza el sentido humano del programa.

Los espectadores, quizás, están más acostumbrados a ver a la hija de Lolita como colaboradora o concursante en diferentes programas de televisión.

Hay que recordar que comenzó su carrera como actriz con El Internado, y luego pasó por series como Amar es para siempre, Cuéntame cómo pasó, ¿Qué fue de Jorge Sanz? o El Ministerio del tiempo.

El fichaje de Elena Furiase por Telemadrid se une al de Christian Gálvez. El popular presentador se incorporó a la autonómica madrileña para pilotar La tarde, un talk show que intenta replicar el éxito de los programas de Juan y Medio en Canal Sur o de Ramón García en Castilla La Mancha TV, cuyo objetivo es luchar contra la soledad no deseada.