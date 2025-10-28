Adara Molinero, a un paso de ser la nueva reina de los realities con ‘Supervivientes: All Stars’: igualaría a Sofía Suescun

En la televisión hay una metafórica corona que pertenece a Sofía Suescun, pues es la considerada reina de los realities. La hija de Maite Galdeano ganó GH 16 primero y Supervivientes 2018 después, un doblete que, hasta ahora, nadie ha conseguido.

Sin embargo, puede que, en solo unos pocos días, la navarra tenga que hacer hueco en ese Olimpo de los concursos de telerrealidad y compartir corona y cetro con Adara Molinero. Y es que Adara, quien ganó GH VIP, es una de las posibles ganadoras de Supervivientes: All Stars, que este jueves celebrará su gran final.

Para conseguir la hazaña, Adara debe ganar en las votaciones este martes a Rubén Torres, con el que está nominado. Y eso ya le daría el pasaporte a la final, esa misma en la que ya luchó en 2023 contra Bosco Martínez-Bordiú (y en la que quedó en segundo lugar).

Adara (y su ya conocido carácter volcánico) está siendo uno de los protagonistas de las últimas jornadas en Honduras. Una lluvia torrencial le provocó un fuerte ataque de ansiedad, gritando sin parar. Unas imágenes que ella no quería ni ver en la gala del domingo, porque no se reconocía.

A eso se le suma que días antes había activado el protocolo de abandono, cansada de todo lo que pasa en la isla donde se graba el programa, y donde el hambre, el cansancio, los insectos y las lluvias no ayudan a que todo fluya a su alrededor.

Sofía Suescun ganó la final de 'Supervivientes 2018' a Logan Sampedro.

A veces se quiere quedar, otras irse, reír, llorar, gritar. Y, secándose, alguna lágrima cuando corresponde, ahí sigue Adara al pie del cañón, a un solo paso de la final y de llevarse el cheque de 50.000 euros. Lo cierto es que la madrileña da mucho contenido, y el público se interesa por ella, pero habrá que ver si tanto como para votarla como ganadora.

Gane o no el reality de Cuarzo, lo que no se puede negar es que Adara es sinónimo de reality. Pocas personas han participado en tantos formatos como ella, y nadie le iguala el haber pasado por tres temporadas de Supervivientes.

Recordemos que en 2016 estuvo en Gran Hermano de anónimos, y también en GH VIP, aprovechando su popularidad, y que fue el que ganó, ya en 2019.

Estrenado 2020, estuvo de visita en El tiempo del descuento una semana (sin optar al premio), y también visitó Secret Story: la casa de los secretos. En aquella ocasión, en 2021, acabó siendo concursante; la expulsaron, fue repescada, y volvió a salir eliminada.

En 2023 concursó en Supervivientes y llegó a la final; en 2024 pasó fugazmente por Supervivientes: All Stars, y este 2025 aceptó el reto de repetir.

Yola Berrocal tiene tres coronas

En este repaso de reinas de los realities, no podemos ni debemos olvidar a Yola Berrocal. Y es que ella sería algo así como la reina suprema de los realities. Para empezar, fue la primera y única ganadora de la única edición de Hotel Glam, en el cada vez más lejano 2003.

En aquel reality que unió a personajes televisivos de lo más pintorescos, Yola tuvo que convivir con Dinio García, Pocholo Martínez Bordiú y Aramís Fuster, entre otros, y el público le hizo llevarse el gato al agua (y embolsarse 50.000 euros).

Yola Berrocal en 'La Casa Fuerte'

En 2011, Yola participó en El reencuentro, un Gran Hermano por parejas pertenecientes a todos los realities de Mediaset, como el propio GH, Las joyas de la corona o La casa de tu vida. Ella formó pareja con Juan Miguel Martínez, exmarido de Karina, y de nuevo el público les alzó como vencedores.

Yola probó suerte también en Supervivientes y, en 2020, en plena pandemia, consiguió ganar La casa fuerte de Telecinco. Allí formó pareja con Leticia Sabater, lo que sitúa a Yola en el primer lugar del podio de reinas de los realities, al menos, por cantidad

Eso sí: la popularidad de La casa fuerte (que duró 38 días) y El reencuentro (46 días) no es la de Gran Hermano y Supervivientes, los realities por excelencia de Mediaset. Quién sabe si, ahora que vuelve Gran Hermano, Yola Berrocal acaba entrando en la casa donde todo se ve y se oye. Y allí demuestra que, si se lo propone, podría ganar hasta una cuarta corona.