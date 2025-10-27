Tony Spina se derrumba en 'Supervivientes: All Stars' por sus dificultades para ser padre: "Solo quiero serlo con Marta"

Este domingo, a cinco días de la final, en Supervivientes: All Stars se vivió el traslado de los concursantes finalistas a Cayo Paloma. La noche acabó con una nueva robinsón dentro de la lista de finalistas, Jessica Bueno, que se suma a Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina.

Fue un Conexión Honduras de emociones intensas tanto para Miri como para Tony, pues ambos cruzaron el puente de las emociones. La gala presentada por Sandra Barneda marcó este 26 de octubre su máximo de temporada, con un 15,1% y 1.087.000 espectadores de media.

Concretamente el italiano se abrió como nunca sobre cuestiones como su relación con Marta Peñate y las dificultades que están teniendo para ser padres, o la muerte de su padre. "Es hablar de ella, ver su nombre y lloro. Es mi vida, todo lo que hago es por y para ella. Por mi madre, por mi hermana y por ella", sollozaba Spina, nada más poner un pie en el escalón de la pareja.

"Es mi casualidad más bonita, Laura [Madrueño], te lo juro. Fue casualidad. Nos conocimos en un reality, fuimos amigos fuera, no nos veíamos con otros ojos. Llegamos a dormir en la misma cama y no pasó nada. Hasta que nos vimos con otros ojos", reconoció el participante el formato de Cuarzo Producciones.

Tras muchos intentos y un aborto, Marta y Tony no parecen haber tirado la toalla aún respecto a tener un hijo. "Siempre he querido ser padre. Replicar un poco esa familia que yo he tenido, estructurada. Con Marta lo puedo tener. Yo no me voy a separar de ella por nada del mundo. Quiero ser padre solo con Marta", afirmaba, rotundo.

"Me duele por ella. Muchas veces se fustiga y no se tiene que fustigar. Estamos luchando los dos por esto. Si no lo conseguimos, no pasa nada. Amo a mi mujer y no necesito nada más", aceptó el concursante del reality show que emite Telecinco.

Antes, Tony Spina se sinceraba sobre la pérdida de su padre hace un par de años a causa de un cáncer. "Gracias a Dios no sufrió, como aquel que dice. Mi padre era muy inconsciente, era un Peter Pan. Siempre decía que se iba a curar. Yo le iba a animar, le acompañaba en todo. Era mi mejor amigo".

"Muchas veces quería estar en casa, no tenía ganas de hacer algo, pero me llamaba y lo dejaba todo por estar con él. Es un hombre que ha disfrutado de la vida como pocos. Espero poder dar la educación, los valores que me ha dado mi padre", deseó el ex de Mujeres y Hombres y Viceversa.