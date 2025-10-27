Netflix pone fecha a la serie póstuma de Verónica Echegui: primeras imágenes de 'Ciudad de sombras'

Netflix ha revelado las primeras imágenes de Ciudad de sombras, un nuevo thriller policial que promete sumergir al espectador en los rincones más oscuros de Barcelona. La serie, protagonizada por Isak Férriz y Verónica Echegui, actriz que falleció el pasado agosto, estará disponible en la plataforma a partir del 12 de diciembre.

Dirigida por Jorge Torregrossa, conocido por su trabajo en El cuerpo en llamas, Fariña e Intimidad, la ficción está producida por Arcadia y se presenta como uno de los últimos papeles televisivos de Echegui. Su participación aporta una carga emocional añadida al estreno, que llega bajo la expectación del público y la crítica.

La trama se inicia con un crimen espeluznante en La Pedrera, la emblemática obra de Gaudí en el corazón de Barcelona. Un cuerpo completamente calcinado aparece en la fachada del edificio, desencadenando una investigación tan compleja como inquietante.

El inspector Milo Malart, interpretado por Isak Férriz, regresa a su puesto en los Mossos d'Esquadra tras una suspensión por indisciplina. Su reaparición coincide con la asignación de un caso tan mediático como perturbador. A su lado, la subinspectora Rebeca Garrido, encarnada por Echegui, se convierte en su aliada más cercana en la búsqueda del asesino.

El elenco se completa con nombres de gran prestigio en la escena española. Ana Wagener, Manolo Solo y Jordi Rico aportan solidez a una producción que combina el suspense clásico con la atmósfera opresiva del noir contemporáneo. Cada personaje contribuye a un mosaico de secretos, silencios y obsesiones que sostienen el pulso narrativo.

Imagen de 'Ciudad de sombras'.

Ciudad de sombras adapta la primera novela de Aro Sáinz de la Maza, creador de la tetralogía centrada en el inspector Malart y publicada por Destino, del Grupo Planeta. Los seis episodios fueron escritos por el propio Torregrossa junto a los guionistas Carlos López y Clara Esparrach, quienes buscaban capturar el tono introspectivo y urbano del original literario.

El rodaje se desarrolló en distintas localizaciones de Cataluña, especialmente en edificios emblemáticos de Barcelona. La ciudad no solo sirve como telón de fondo, sino que se erige como un protagonista más: majestuosa, enigmática y capaz de reflejar la oscuridad interior de sus habitantes.

El estreno de Ciudad de sombras llega envuelto en emoción y melancolía, marcando la despedida de Verónica Echegui de las pantallas con esta serie póstuma. Netflix promete un relato intenso, visualmente impactante y profundamente humano, donde la luz y la sombra se enfrentan, como en la propia memoria de quienes la recordarán.