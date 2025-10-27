Mainat, creador de 'OT', revela que estuvo a punto de despedir en directo a Risto Mejide: "Empezó a desbarrar"

Josep María Mainat, uno de los creadores de Operación Triunfo, ha reconocido haberse arrepentido de fichar a Risto Mejide como miembro del jurado del talent. De hecho, estuvo a punto de despedir al publicista durante una de las galas en directo.

Así lo ha reconocido el también cofundador de Gestmusic junto a Toni Moya en el podcast Vidas contadas de Enric Sánchez. "Me siento culpable en parte", asegura Mainat de la decisión que tomó de incorporar al publicista al talent, que saltaba de TVE a Telecinco.

"No sabía nada de música. Me dijo: 'Me tienes que ayudar porque yo puedo hablar, soy publicista y sé hablar, pero si no me das un argumento no sabría qué decir", explica Mainat, revelando que ambos se visionaban los ensayos para que Risto tuviera argumentos para la gala.

Sin embargo, todo se descontroló. "Se iba animando y yo le decía: 'Le vamos a meter caña a este, ¿vale? Y le metíamos un poco de caña. Al cabo de poco tiempo, se fue desbarrando, ya no me hacía caso".

Como el público de OT bien recuerda, los ácidos comentarios de Mejide generaban expectación y, lo más importante: daban audiencia con cuotas que llegaron a alcanzar el 50% de cuota de pantalla, algo inimaginable en la actualidad.

De ahí que Mainat cuenta que Risto "vio que cuando metía caña triunfaba, y empezó a desbarrar, pero a desbarrar mucho". Y agrega: "Ya no se metía con el artista como jurado, sino que se metía con las luces, con el vestuario o incluso con el programa".

La gota que colmó el vaso fue cuando Risto, completamente cabreado, invitó a los espectadores a cambiar de cadena. "Dijo: 'Señores, miren Antena 3, que es mucho mejor lo que hacen ahora que esta mierda que hacemos aquí. Esto lo hace cualquier otra persona del mundo haciendo su papel y queda fulminantemente despedido", cuenta entre risas.

El creador de 'Operación Triunfo' @MainatJM desvela qué ocurrió con Risto Mejide @ristomejide : "No me hacía caso""Ahora en #OperacionTriunfo2025 aprenden poco porque ya saben mucho" pic.twitter.com/LQAsgOMrNc — TVMASPI (@sebas_maspons) October 26, 2025

Mainat, a continuación, desvela que los productores tenían una americana lista para salir al plató para despedirlo en directo. "Llamamos a Telecinco y dijimos 'punto' y quedó despedido", dice.

En aquella gala, además, Risto tuvo una bronca con Jesús Vázquez, quien le afeó el siguiente comentario: "Si yo estuviera en esa Academia yo también tendría muchísimo miedo de dejar orificios abiertos".

"Me parece un gesto homófobo que se suma a muchos feos que has tenido hoy", le dijo el presentador enzarzándose con Mejide. Y aquello fue lo que paralizó la drástica decisión: "Si Jesús Vázquez no hubiera reaccionado, hubiéramos salido nosotros a despedirlo".

"Cada vez que abría la boca era 'mierda, mierda y mierda", remarca Mainat. Finalmente, fue el propio Risto el que acabó abandonando el formato. También se da la casualidad de que Mejide ha anunciado recientemente que se despedirá para siempre de su faceta como juez. Lo hará en Got Talent España.