Giro de 180 grados en 'Equipo de investigación': el programa cambia de día por un especial de la DANA

En un giro de 180 grados, Equipo de Investigación modifica excepcionalmente su día de emisión para ofrecer un especial dedicado a la catástrofe climática que sacudió España hace ya un año. Este martes 28 de octubre, a las 22:45 horas, laSexta estrenará La historia de la DANA: las horas ausentes, una entrega centrada en los momentos críticos del desastre.

El programa, presentado por Glòria Serra, reconstruye minuto a minuto la gestión de la mayor emergencia natural reciente del país. Seis meses después del primer reportaje emitido sobre la DANA de Valencia, el formato regresa con nuevas pruebas y testimonios que aportan una visión inédita de los hechos.

Por primera vez, los espectadores tendrán acceso a las grabaciones internas del Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI). Estos archivos, incorporados a la investigación judicial abierta en Catarroja, muestran la tensión viva en las salas de decisión mientras la tragedia se desarrollaba en las calles valencianas.

El especial muestra cómo la Administración debatía cómo actuar mientras cientos de ciudadanos permanecían atrapados, sin información ni cobertura, durante las largas horas del 29 de octubre de 2024. Las imágenes documentan una cronología precisa de errores, demoras y decisiones críticas que marcaron el devenir de la emergencia.

Glòria Serra, en declaraciones previas al estreno, ha destacado el carácter revelador de este episodio. Según la periodista, el programa busca no solo reconstruir los hechos, sino también explicar qué se aprendió y qué sigue sin resolverse un año después de la tormenta que colapsó la Comunidad Valenciana.

Imagen del anterior reportaje de 'Equipo de investigación' dedicado a la DANA.

Con La historia de la DANA: las horas ausentes, el equipo cierra el círculo iniciado hace medio año. La primera entrega, emitida en primavera, obtuvo una notable repercusión por su enfoque analítico y humano sobre las causas y consecuencias del fenómeno meteorológico.

El programa combina imágenes inéditas, testimonios de afectados y entrevistas a responsables políticos y técnicos. Su objetivo: ofrecer una visión completa de las “horas ausentes”, aquellas en las que los sistemas de emergencia no lograron responder a tiempo a una catástrofe que dejó daños millonarios y varios fallecidos.

En el terreno de las audiencias, Equipo de Investigación atraviesa un excelente momento. En septiembre alcanzó un 5,5% de cuota media y 520.000 seguidores, cifras que consolidan su base fiel de espectadores. Además, superó los 1,7 millones de usuarios únicos en su emisión en diferido.

La pasada temporada, el espacio producido por laSexta compuso su mejor registro en cinco años: un 6% de cuota, con un incremento de 0,4 puntos y más de 20.000 nuevos seguidores. En total, superó los dos millones de espectadores únicos y contó con una media de 650.000 fieles por entrega.

Con este especial, el formato reafirma su compromiso con la investigación periodística rigurosa y el servicio público. Equipo de Investigación vuelve a mostrar su capacidad para convertir los datos en relato y las cifras en historias humanas. El próximo martes, la DANA volverá a la pantalla para cerrar un capítulo pendiente de la memoria colectiva.