Confirmado por Telecinco: la fecha de estreno, los días de emisión y las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones 9'

Sandra Barneda, en una imagen de archivo en 'La isla de las tentaciones 9'.

Telecinco ha empezado a descifrar cómo irá juntando las piezas de su puzzle para noviembre tras la final de Supervivientes All Stars este jueves. A la espera de GH 20, la cadena principal ha confirmado el estreno de la novena edición de La isla de las tentaciones para el próximo lunes 3.

Ese será el día principal de emisión para el programa que presenta nuevamente Sandra Barneda, pero no será el único a lo largo de la semana.

Tal y como ha contado este lunes Alberto Carullo, director general de contenidos del grupo, la idea es apostar por La isla de las tentaciones en el access de los martes y miércoles.

Esto implica que el programa competirá en la misma franja en la que se emite El Hormiguero de Pablo Motos y La Revuelta de David Broncano.

Estas dos entregas tendrán menor duración (el access de Telecinco suele alargarse hasta las 23:00 horas) que la del lunes que será la más larga, adentrándose hasta la madrugada. Como novedad, el programa empezará a las 21:45 horas, adelantándose al resto de ofertas.

Hay que recordar que La isla de las tentaciones puso contra las cuerdas a La Revuelta tras la vuelta de las Navidades, aúpado por el 'efecto Montoya'.

Por otra parte, los debates se emitirán en abierto en Mediaset Infinity a partir del 14 de noviembre.

El reality producido de Cuarzo, además, ha revelado quiénes protagonizarán sus nuevas entregas. Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena y Dario y Almudena son las cinco parejas confirmadas.

Juanpi (28) y Sandra (23)

Juanpi y Sandra son de Cádiz y llevan año y medio de relación. Se conocieron a través de las redes sociales, donde mantuvieron sus primeros contactos hasta que surgió una historia de amor a la que él no estaba preparado, puesto que su intención era conocer a más chicas.

Le encanta gustar y, según él, cuenta con dos personalidades: la de un Juanpi ‘bueno’ y otro ‘malo’. El Juanpi ‘malo’ ha sido infiel a todas sus parejas, motivo que genera celos en Sandra.

Llegan a La isla de las tentaciones para comprobar que él ha evolucionado y puede ser fiel a Sandra.

Juanpi y Sandra. Telecinco

Gilbert (24) y Claudia (23)

Son de Mallorca y llevan año y medio. Se conocieron durante su etapa en el instituto, cuando los dos tenían pareja. Siete años después comenzaron su relación. Aunque en ese momento ella mantenía también contacto con otro chico, pronto se dio cuenta de que su vida estable incluía a Gilbert.

Y aunque él quería ir despacio, al mes se fueron a vivir juntos. Medio año después adoptaron a su perra Chloé. Claudia se define como una chica muy caprichosa, posesiva y celosa, pero a la vez le encanta gustar, lo que genera dudas en él. Gilbert, en cambio, se considera seguro de sí mismo y muy celoso de ella.

Su deseo en La isla de las tentaciones es poder llegar a tener una relación justa, en la que los dos aporten lo mismo y se sientan bien el uno con el otro.

Gilbert y Claudia.

Lorenzo (30) y Nieves (22)

Son de Almería y llevan un año y diez meses de relación. tuvieron su primer contacto a través de las redes sociales y, aunque él tenía novia, se enamoró completamente de ella. Sus “nos” no le han puesto fácil a lo largo de su relación, pero su amor fue más fuerte que esas dificultades.

A veces, la diferencia de edad les juega malas pasadas porque ella necesita vivir experiencias. Además, Lorenzo es muy celoso. Él le ha pedido matrimonio y, aunque sin fecha para la boda, tienen claro que quieren pasar la vida juntos. Llegan a La isla de las tentaciones para comprobar que, realmente, están hechos el uno para el otro.

Lorenzo y Nieves. Telecinco

Rodri (26) y Helena (26)

Son de Madrid y llevan un año. Crecieron en el mismo barrio y se conocían de vista desde hacía muchos años. Un día él decidió dar el primer paso para empezar una relación, pero en ese momento él seguía con su ‘ex’, sin que Helena lo supiera.

Él no se fiaba de ella y hasta que no lo tuvo claro no decidió romper aquella relación. Aún no la ha presentado a su hija mayor de edad, pero, en cambio, él sí conoce a la madre de Helena.

Rodri es muy celoso. Su relación, que definen como “un caos”, combina muchos y buenos momentos. Su objetivo en La isla de las tentaciones es confirmar si realmente pueden estar juntos o es el momento de avanzar por separado.

Rodri y Helena Telecinco

Darío (25) y Almudena (26)

Vienen de Málaga y llevan once años de relación. Se conocieron en una fiesta, cuando eran adolescentes, dando paso a una relación que, desde el principio, ha sido muy absorbente. Almudena se confiesa celosa y muy dependiente de Darío.

Iniciaron una relación a tan temprana edad, les privó de ciertas experiencias propias de esa etapa y precisamente ese es uno de los motivos que les ha llevado a dar el paso de participar en La isla de las tentaciones, en este viaje esperan que sea la prueba definitiva para planear su boda y formar por fin una familia.

Dario y Almudena. Telecinco

