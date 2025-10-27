Cambios en las tardes de La 1: así se verán alterados los horarios de 'Valle Salvaje', 'La Promesa' y 'Malas lenguas'

RTVE ha anunciado importantes cambios de programación en La 1 para esta semana en la franja de la tarde. La Promesa, Valle Salvaje, Malas lenguas y Aquí la tierra se verán perjudicados de forma puntual.

Este martes 28, la pública retransmitirá el partido de vuelta de las semifinales de la Women's Nations League que enfrentará a España contra Suecia a partir de las 19.00 horas. No obstante, la previa arrancará a las 18:40.

Por eso, La Promesa y el tramo del programa de Jesús Cintora en La 1 se quedan sin hueco. Y lo mismo ocurre con el formato de Jacob Petrus. Por lo que han optado desde la Corporación es alargar 15 minutos Directo al grano, como ocurrió el viernes pasado con los Princesa de Asturias.

Y, a su vez, Valle Salvaje empezará un cuarto de hora más tarde de lo que es habitual. Así las cosas, la tarde de La 1 de este martes 28 queda así:

15:55 a 17:50: Directo al grano

17:50 a 18:40: Valle Salvaje

18:40 a 21:00: España - Suecia

21:00 a 21:40: Telediario 2

En cuanto al miércoles 29, RTVE se vuelca completamente con el primer aniversario de la DANA de Valencia. La 1 emitirá en directo el Funeral de Estado por las víctimas, que se celebrará a partir de las 17:50 en el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

El especial informativo será conducido por Pepa Bueno y Mauro Belenger, director del Centro Territorial de RTVE en la Comunidad Valenciana.

Jesús Cintora en 'Malas lenguas'.

Según la programación de RTVE, Directo al grano mantendrá su horario. El programa de Gonzalo Miró y Marta Flich, por cierto, emitirá el documental 37 minutos a oscuras, una investigación que ahonda en lo que ocurrió en Valencia entre las 18:57 y las 19:34 del 29 de octubre de 2024, periodo en el que el Presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo ilocalizable.

El acto hará que La 1 deje sin emisión a Valle Salvaje y La Promesa, esta última por segundo día consecutivo. Después, Malas lenguas cogerá el testigo a las 19:00 horas y Aquí la Tierra volverá a ejercer de 'telonero' de la segunda edición del Telediario, con Pepa Bueno.

Así queda entonces la programación de La 1 el miércoles 29 por la tarde: