Ana Rosa Quintana, alto y claro, arremete contra Pedro Sánchez: “Gobierno zombi que camina sin presupuestos”

Ana Rosa Quintana ha centrado en Pedro Sánchez nuevamente el editorial de su programa este lunes, 27 de octubre. La presentadora se ha hecho eco de la posible ruptura de Junts con el PSOE, algo que se decidirá en la reunión que el partido de Puigdemont ha organizado en Perpiñán.

"Se acerca Halloween y Junts debate si da calabazas al Gobierno Frankenstein", ha dicho, recalcando a continuación que "en cualquier caso, este Ejecutivo ya es un muerto viviente, un Gobierno zombi que camina sin presupuestos y sin leyes que aprobar" porque "ya no tiene votos para sacar adelante ninguna normativa".

Ana Rosa, muy irónica, ha señalado que "podrían publicar el BOE en blanco con Sánchez caminando entre Katrinas el día de los muertos".

En su opinión, en el caso de que Junts confirmara su ruptura con Moncloa, "no va a pasar nada más allá de quedarse sin esa 'mayoría social' de la que presumían".

"A no ser que apoyen una moción de censura, algo que no harán porque para Puigdemont sería renunciar definitivamente a su amnistía", ha señalado.

Siguiendo con la festividad de Halloween, la comunicadora madrileña opina que la reunión de Junts en Perpiñán "parece más un truco que un trato" con el fin de "seguir presionando a Sánchez en su semana horribilis", recordando que tendrá que acudir al Senado por la comisión del 'caso Koldo'.

"No puede mentir, y ya sabemos que para el presidente no puede haber algo más terrorífico que decir la verdad", ha dicho.

Minutos más tarde, Ana Rosa volvía a arremeter contra Pedro Sánchez a colación de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana hace ahora un año.

"A ver, que Sánchez tardó en mandar la ayuda. Cuando hay un drama semejante tienen que dimitir todos", ha dicho, muy crítica, sobre cómo los políticos no han asumido responsabilidades por la pésima gestión de la catástrofe.

Ha sido entonces cuando Ana Rosa ha vuelto a poner de manifiesto que el Congreso sacó adelante un decreto para hacerse con el control de RTVE justo el día después de la tragedia.

"Y acabo de recordar una de las cosas más terroríficas, que al día siguiente ya se sabía los muertos que había y no se tiene en cuenta lo que ha pasado con la DANA porque hay que votar RTVE. Eso quedará en los anales del escándalo".