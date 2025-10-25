María Casado 'corrige' a la princesa Leonor tras llamar "boomer" al rey Felipe VI: "Es de la Generación X"

María Casado ha sorprendido en la edición de sobremesa de los Informativos Telecinco Fin de Semana. La heredera al trono español, Leonor de Borbón, dio un discurso muy comentado, en el que llamó “boomer” a su padre, el rey Felipe VI en los Premios Princesa de Asturias 2025. Un calificativo que la presentadora ha querido ‘corregir’.

El discurso de la heredera al trono durante la ceremonia en el Teatro Campoamor en Oviedo se ha convertido en viral. “Soy de la generación Z e hija de una de la X y de un boomer”, expresaba de manera muy natural.

Una expresión que ha provocado una reacción cómplice entre la opinión pública, que ha celebrado la naturalidad de la princesa y su manera de conectar con su propia generación.

Ahora bien, parece que le ha puesto años a su progenitor. Así lo ha recordado María Casado en pleno directo del telediario. “No he tenido yo la oportunidad de contradecir nunca a una princesa, pero esta vez lo hago con muchísimo cariño”, decía al inicio de su intervención.

Casado, de la manera más delicada posible, puntualizaba que su padre no forma parte de la generación del Baby Boom. “Según nuestras cuentas, Leonor, papá no es boomer, papá es de la Generación X. El Rey nació en 1968, así que pertenece a la Generación X, igual que la reina Letizia”, argumentaba.

La princesa Leonor y el rey Felipe VI en los Premios Princesa de Asturias 2025. Gtres

Efectivamente, la Generación X hace referencia a los nacidos entre 1965 y 1980. Se trata de un término que popularizó el escritor canadiense Douglas Coupland con su novela Generation X: Tales for an Accelerated Culture.

Aunque en España hay estudios que buscan situar el inicio de la Generación X más tarde, a partir de la década de los años 70, el consenso mayoritario es aplicar la definición que está en el resto del mundo.

De ahí, que tanto el rey Felipe VI como la reina Letizia pertenezcan a la misma generación, aunque hayan nacido en 1968 y 1972 respectivamente.

María Casado en 'Informativos Telecinco'. Mediaset

Lo que sí está claro es que tanto la princesa, nacida en 2005, como su hermana, la infanta Sofía, nacida en 2007, son de la Generación Z. Por supuesto, estos vaivenes de fechas han hecho que la periodista incidiese en que la ‘corrección’ era hecha desde el más absoluto cariño.

No sólo esa parte del discurso de la princesa Leonor ha sido muy comentado. Muy celebradas han sido las palabras que dedicó a su hermana durante la disertación dedicada a la tenista Serena Williams.

“Es bonito lo que dices de tu hermana. Sin Venus no habría habido Serena. Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje”, expresaba, recordando también así las palabras que dedicó la deportista a su hermana.