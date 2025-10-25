Bea Archidona, a lágrima viva tras escuchar el duro testimonio de Eugenia Osborne tras perder a su madre: "Lo he sentido igual"

Bea Archidona no ha podido evitar romper a llorar tras el testimonio de Eugenia Osborne. La hija del cantante y presentador se abrió en canal para hablar de la pérdida de su madre, Sandra Domecq, quien murió a los 50 años por un cáncer.

La primera esposa de Bertín Osborne falleció el 13 de agosto de 2004 en Sevilla, víctima de una leucemia que le fue detectada un año antes. Su hija ha hablado como nunca sobre cómo vivió la enfermedad de su progenitora, conmoviendo a los presentes en plató.

El testimonio le tocó especialmente a Bea Archidona, cuya madre también murió por un cáncer. De hecho, la presentadora no pudo reprimir las lágrimas al ver la emoción de la empresaria al recordarse a Sandra Domecq.

“Fue madre y padre. Siempre tan dedicada a nosotras que, en el momento en que se fue, se nos fue todo”, recordaba Eugenia con la voz entrecortada. Para la creadora de contenido, la pérdida de su madre cuando apenas tenía 19 años marcó un antes y un después en su vida.

“Era una dedicación absoluta y un amor incondicional que no he vuelto a sentir hacia mí”, explicaba con ternura, antes de confesar que todavía hoy piensa en ella a diario. “Me acuerdo de ella todos los días y en los momentos difíciles aún más. Siempre me pregunto qué haría ella o qué me diría”, compartía.

Bea Archidona y Santi Acosta en 'De viernes'. Mediaset

La empresaria no podía evitar rememorar hasta los detalles cotidianos. “Echo de menos el olor de sus manos cuando me acariciaba la cara al dormir. Venía siempre a darnos un beso. Recuerdo ese olor, su risa y verla bailar”.

Unas palabras llenas de nostalgia que crearon una atmósfera muy emotiva en el plató, provocando que Archidona no pudiera reprimir más sus lágrimas, al recordar a su propia madre.

Estas palabras cargadas de nostalgia conmovieron profundamente a todo el equipo del programa. Santi Acosta quiso explicar discretamente el motivo por el que su compañera estaba tan afectada con el testimonio de Eugenia. “Ella también ha pasado por lo mismo”.

Sacando fuerzas, Archidona compartía que sabía lo que sentía la invitada. “Lo que dices, lo he sentido igual. Lo has explicado súper bien”, confesaba entre lágrimas.

Unas palabras que tocaron el corazón de Eugenia, quien no dudó en abrazar a la presentadora, creándose así un momento muy tierno, en el que las emociones estaban a flor de piel.