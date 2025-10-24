Kiko Hernández irrumpe por sorpresa en ‘No somos nadie’ y Carlota Corredera grita del susto: “Que voy a llorar, idiota”

No somos nadie ha recibido hoy la visita de un viejo conocido: Kiko Hernández. Una aparición que no estaba anunciada y que ha pillado a todos los presentes de imprevisto. Tanto es así que Carlota Corredera ha pegado un enorme grito de sorpresa.

En el programa del Canal Quickie, y que en abierto se emite a través de TEN, estaban tratando el caso de Iker Casillas y los robos que sufrió en su propia casa de unos valiosos relojes. “Os voy a contar algo y esto es una historia...”, comenzó a decir Corredera, cuando fue interrumpida por Kiko.

“¡Qué vas a contar, Carlota!”, exclamó Kiko, que provocó el mencionado grito de la gallega, que decía su nombre, y admitía haberse llevado un gran susto. “¡Que voy a llorar, idiota!”, le reprochó al que antaño fue su compañero en Tentáculos.

“En cuanto ha habido relojes has aparecido”, deslizó la presentadora, mientras se daban un fuerte abrazo y preguntaba que qué hacía allí. Los colaboradores se pisaban hablando los unos a los otros mientras saludaban al que fuese concursante de Gran Hermano 3.

“Hueles a Kiko Hernández. Qué guapo estás, Melilla te sienta muy bien”, valoraba Corredera, mientras que Arnau Martínez bromeaba con el hecho de que “ha sido contar una historia antigua y has aparecido”.

Eso sí, el abrazo fue tan efusivo que Carlota Corredera sufrió un pequeño percance: “Me has clavado algo en el pecho”, se quejó. “Kikito, cómo estás, ahora te abrazo”, le decía desde el cuarto de realización David Valldperas.

Belén Esteban le preguntó por cómo había llegado, pues le había visto en redes una foto en un restaurante en Valladolid. “Me he pegado un viaje que no veas. Me he ido de Melilla a Valladolid, de Valladolid a donde las artes escénicas, me he venido a Madrid. Ahora Fran (Antón) iba a ensayar una obra de teatro y digo: esta hora, hora y media se la dedico a mis amigos”.

Hay que destacar que Kiko Hernández fue colaborador de Ni que fuéramos Shhh y de Tentáculos. No dio el salto a La familia de la tele, y cuando el equipo de La Osa Producciones volvió a TEN con No somos nadie, él decidió ausentarse, pues está involucrado en sus negocios en Melilla.

En su breve, pero intensa visita, Kiko Hernández no se ha mordido la lengua y ha comentado las noticias con el tono habitual que tenía antaño, e incluso ha aprovechado para cargar contra Terelu Campos.