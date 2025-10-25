Javier de Hoyos: "Los famosos se alejaron de la televisión porque sentían que ir a programas del corazón era como ir a la guerra"

Poco a poco, como suele decirse, a pico y pala, pero D Corazón va haciéndose un hueco en el fin de semana. Tras la reformulación del formato, a principios de 2024, es ahora cuando el programa de crónica social se va sumando a la buena inercia de La 1 en audiencias.

El formato de Catorce Comunicación marcó el pasado domingo su tercer mejor dato histórico, un 11,4%, imponiéndose a su competidor en Telecinco, ¡Vaya fama!, y convirtiéndose en la alternativa al espacio que reina la franja. Es decir, La ruleta de la suerte, imbatible también los fines de semana y a base de reposiciones.

Y, si alguien ha crecido con D Corazón, ese es Javier de Hoyos. El cántabro fichó como colaborador en el verano de 2024, después de ocho años en Socialité, y ascendió a presentador en el de 2025, formando un efectivo tándem con Anne Igartiburu. En declaraciones a BLUPER, se deshace en halagos hacia ella: "Me he llevado una sorpresa para bien".

Rostro habitual de la pública, De Hoyos aún recuerda cómo "el bache" de La familia de la tele "desgastó" al equipo, si bien reconoce que ha sabido pasar página. Ahora, aplaude el camino que ha tomado No somos nadie y su apuesta por rostros menos conocidos, en vez de poner el foco solo en los personajes clásicos de Sálvame.

¿Cómo vivís desde dentro este momento tan dulce para D Corazón?

Estamos que no nos lo creemos. Piensa que Corazón es un programa que lleva 30 años. Aunque ahora esté en esta nueva etapa bajo el nombre de D Corazón, pero el equipo, con Anne Igartiburu, lleva haciendo crónica social 30 años y saben hacerla muy bien. Que ahora la audiencia esté volviendo a apostar por este formato es una alegría.

Javier de Hoyos, en 'D Corazón'. RTVE

No parece que estéis sufriendo la crisis del corazón de la que todos hablan.

Yo, que trabajo en redes sociales, no creo que haya una crisis en el mundo del corazón. El salseo está más fuerte que nunca. Cuando he tenido alguna reunión con gente de TikTok, que te da clases y demás, te dicen: ‘El salseo está creciendo con una fuerza imparable a nivel mundial’.

¿Qué pasa? Que lo que está más desgastado es el personaje de siempre. ¿Cuántas historias tenemos de Isabel Pantoja? Si de repente ocurre algo súper fuerte, claro que les interesa, pero, ¿qué más les podemos contar? En D Corazón estamos apostando por temas muy breves, para poder abordar muchos en las dos horas de programa, y mezclamos corazón tradicional con otros personajes.

"Es el momento de que TVE apueste por los programas de política y actualidad. Todo tiene su momento"

Por ejemplo, con lo de Lola Índigo o Illojuan, que igual la gente mayor puede saber quién es ella, pero él no, así que lo vamos metiendo. O la guerra entre María Pombo o Laura Escanes. Es una manera de que la gente vea el corazón en familia.

Actualmente, D Corazón es el único programa de crónica social que tiene La 1 en parrilla.

Estoy súper feliz de estar en el fin de semana, es como que te da tiempo a analizar todo lo que ha pasado en la semana. Y en el fin de semana también ocurren muchas cosas de crónica social, entre semana hay más noticias de política. Cada fin de semana tenemos bodas como las de Cayetano Martínez de Irujo o la del hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero. Tenemos ese hueco para hacer crónica social en directo.

Javier de Hoyos fue reportero, presentador y director de 'Socialité'. Mediaset España

Pero entre semana, TVE ha apostado prácticamente por la política y la actualidad.

Es que es el momento. Todo tiene su momento. En su día había muchísimos programas de crónica social en todas las cadenas y ahora, no solo en TVE, está habiendo una apuesta por la actualidad.

Los famosos se alejaron de la tele porque sentían que ir a ese tipo de programas era como ir a la guerra. Ahora, en un pódcast de Vicky Martín Berrocal, ves a una Victoria Federica mucho más tranquila y te suelta exclusivones en mitad de la charla.

A diferencia de la política, que no ha encontrado en las redes ese nicho porque los políticos siguen apostando por las teles para contar o responder, los famosos han encontrado ese espacio en los pódcast. Lo que tenemos que lograr es que los famosos vuelvan a la tele, que es lo que intentamos desde D Corazón. Que confíen en los programas y sientan que no van a la guerra.

"Tenía la confianza de que Anne Igartiburu me iba a ayudar, pero no me imaginaba que tanto"

¿Impone presentar junto a Anne Igartiburu?

Tuve la suerte de entrar como colaborador antes y, cuando conoces a Anne, ves a una persona que quiere dar su lugar a la gente que trabaja con ella. Colaboradores, redactores, equipo, reporteros… Yo tenía la confianza de que me iba a ayudar, pero no me imaginaba que tanto. Dijo: ‘Vamos a hacer equipo, vamos a sumar y a aportar, yo soy del corazón de siempre y tú del de los jóvenes’.

Estamos escribiéndonos todo el día. Yo he trabajado con otra gente, con otros profesionales, y te llevas sorpresas a veces. Pero con ella han sido sorpresas para bien. Lo mismo me pasó en su día con Matías Prats, que lo que transmiten en pantalla lo ves cuando trabajas con ellos.

En esta nueva etapa, habéis tenido enfrente a tus excompañeros de Socialité y ahora a su recambio, ¡Vaya Fama!.

A mí me encanta que haya crónica social en directo los fines de semana. Convivimos ocho años Socialité y Corazón, ¿por qué no va a poder convivir ahora con cualquier programa que llegue? Ojalá nos vaya muy bien a todos. Hay otras cadenas que apuestan por reposiciones, pues ojalá pudiésemos rascar un poco a ellos.

Javier de Hoyos y Anne Igartiburu, en 'D Corazón' el pasado domingo. RTVE

Tú que conoces tan bien Telecinco y que ahora ves desde fuera su situación en audiencias, ¿cuánto le queda de travesía en el desierto?

Esto va de etapas. Es complicado volver a encontrarse tras un bache. Nosotros, cuando cogimos Socialité en su día, esa franja estaba en un 6% y no teníamos ninguna esperanza, llevaba años muerta. En un año, logramos ponerla en la palestra. Es trabajo y constancia. Volverán a tener su hueco.

D Corazón ha subido en cuestión de poco tiempo. Cuando me ficharon, me comprometí a llevar exclusivas, a llevar cosas de mi mundo al programa. Y eso es más o menos lo que nos está funcionando, el hacer equipo y luchar.

Uno de los programas que le funcionan a Telecinco es ¡De Viernes! ¿Qué te parece?

¡De Viernes! es un programa que lleva existiendo años en Telecinco. Primero Salsa Rosa, luego el Deluxe… Me parece bien, los famosos que van a contar su vida ahí saben a lo que van, saben que les van a pagar la pasta que dicen que les pagan para que los periodistas les puedan preguntar.

"La familia de la tele' fue un bache muy duro, nos desgastó. Metíamos muchísimas horas para que funcionarse, pero hay un momento que había que aceptar que 'hasta aquí hemos llegado"

Cuando vas allí, sabes que no vas a hablar de berenjenas, ellos también tienen que dar la talla. A mí ¡De Viernes! me parece bien, nos han dado muchas exclusivas a otros programas del corazón, o hemos debatido en esos programas momentos que se han dado ahí.

¿Has pasado página de La familia de la tele?

Fue un bache muy duro, nos desgastó. Metíamos muchísimas horas para que funcionase, pero hay un momento que hay que aceptar que no está funcionando y decir: ‘Hasta aquí hemos llegado con esto’.

Evidentemente, había muchísimas ilusiones puestas, pero no funcionó y a otra cosa, la tele es así. La tele es sorprendente, es el espectador es el que elige, dependes de él totalmente.

Javier de Hoyos, en 'La familia de la tele'. RTVE

Muchos tildan ahora a No somos nadie de ser demasiado blancos en comparación a su tono habitual.

La tele tiene que cambiar y tenía que cambiar el formato. Si tú ves escenas de Crónicas Marcianas de hace mil años o del Sálvame de los inicios… Es que ahora eso no se podría hacer. Estaría castigado por la sociedad y así debe ser, porque hemos evolucionado.

No somos nadie ha tirado de gente de redes. Ahora está una Anna Gurguí, un David Ínsua, un Pedro Jota… Es innovar o morir. Están abriendo el abanico. Ni que fuéramos estaba más centrado en el remember, en los colaboradores de Sálvame de siempre y ahora apuestan por traer a gente nueva. Igual si siguieran por el camino de antes acabarían fuera.

Se está viendo ahora con La casa de los gemelos, un contenido que muchos reclaman para Telecinco y que sería totalmente impensable en la tele en abierto.

De hecho, les han baneado de YouTube. Hay determinadas cosas que hay que cuidar. Lo mismo que en la tele se ponen restricciones, en redes sociales también empieza a pasar, se empiezan a banear contenido para más de 18. Zona de Gemelos, tal y como está planteado, no tendría cabida en televisión.

"A veces me envían cosas de políticos para que las comente en TikTok. No me quiero meter en esos berenjenales"

Hemos evolucionado. Ver a una mearse en una cama, ver a otra pegar con una vara o lanzarse una lámpara, o que estén tres montándose un trío y venga otra a dar una patada… Son cosas que no deberían permitirse. Está muy bien el entretenimiento, pero sin llegar a ese extremo de violencia. Todos son personajes que igual, que sin llegar a ese extremo, pueden ser divertidos. Pero que hagan otra cosa.

¿Cómo compaginas tu faceta de presentador con la de tiktoker?

Yo en TikTok soy como un loco gritando y eso en televisión no lo podría hacer, la gente acabaría harta de mí. Son lenguajes totalmente opuestos, pero los disfruto un montón. Te das cuenta de que en las redes sociales es donde está el público joven y mi reto es que el público joven vuelva a la televisión, que vuelva, por ejemplo, a ese ratito de directo que les ofrecemos cada fin de semana.

También te digo que, en el mundo de TikTok, cuando veo las cosas que pasan entre los influencers, digo: ‘Este es el nuevo Gran Hermano’. O el nuevo Supervivientes. Los nuevos realities.

Es habitual que tus seguidores te envíen informaciones de famosos para que las contrastes y las publiques. ¿Alguna vez no lo has hecho, por la que podría pasar?

Sí, sobre todo cuando son cosas delicadas. A veces me envían cosas de políticos… Pues no me quiero meter en eso. Lo de Gabriel Rufián y Ester Expósito tardé en publicarlo, y lo publicaron antes otros compañeros, porque de primeras no me lo podía creer. Ese tipo de vídeos sí, pero luego hay otros… No me quiero meter en ese berenjenal. Por ahora. Igual un día me ves dando una exclusiva de ese tipo.