'El Hormiguero' arrasa (20,2%) con Isabel Preysler: gana a 'La Revuelta' por más de seis puntos y firma su entrega más vista

Isabel Preysler demostró este jueves por qué es la 'reina de corazones'. La visita de la socialité a Pablo Motos para hablar de sus memorias hizo que El Hormiguero arrasara en audiencia.

El programa de Antena 3 creció hasta el 20,1% de cuota de pantalla y 2.146.000 espectadores, firmando la entrega más vista de la temporada. En share, tan solo se queda por detrás de la primera entrega con Bertín Osborne y Sergio Ramos (21,1%) y la de Arturo Pérez-Reverte (21%).

No es el único tanto que se anota Motos. Gracias a Isabel Preysler, El Hormiguero consiguió su mayor victoria frente a David Broncano. La brecha fue de 6,6 puntos, después de que La Revuelta anotara un 13,5% (1.355.000).

Lo cierto es que el formato de TVE se mantuvo en los números que viene haciendo en los últimos días en el access prime time. El actor turco Can Yaman y Bárbara Lennie fueron los invitados del espacio de Broncano en la pública.

Hay que decir que Isabel Preysler no solo ofreció una extensa entrevista, sino que también participó en la tertulia, junto a su hija, Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo.

ARRASA El Hormiguero en Antena 3



LO + VISTO del día en TV con un 20.1% de share y una media de 2.416.000 espectadores



PROGRAMA + VISTO DE LA TEMPORADA



LÍDER a 6.7 puntos de la 2º opción



Más de 4.9 millones de espectadores únicos

El dato de El Hormiguero, junto a Pasapalabra (21,2%), y las noticias de Vallés (20,2%) por la noche, y La Ruleta de la suerte (22,5%) al mediodía hacen que Antena 3 consiga su mejor día en lo que llevamos de temporada (15,7%) frente al 13,1% de La 1.

RÉCORD de share para #SVAllStarsGala8 al subir anoche hasta un sensacional 18.9% de cuota



1.049.000 espectadores vieron Supervivientes que es LÍDER ABSOLUTO en su franja de emisión: +8.5 puntos por encima de la 2ª opción

Telecinco también tiene motivos de alegría después de que Supervivientes: All Stars anotase récord de la edición (18,9%). El reality ha enfilado la recta final (acabará el próximo jueves 30) en plena forma, salvando los muebles de la cadena que en breve tendrá en parrilla a La isla de las tentaciones y Gran Hermano.

También en prime time, Buenafuente y su Futuro imperfecto mantiene el tipo con unos datos muy buenos (13,1%) en La 1. La encrucijada (9,6%) en Antena 3, Horizonte (7,8%) en Cuatro y El Taquillazo: El contable (4,5%) en laSexta se reparten el resto de la tarta.