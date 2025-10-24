Chanel Terrero habla claro sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026: "No estoy a favor, la verdad"

El Festival de Eurovisión está en un punto de tensión máxima. Tras suspenderse la votación de principios de noviembre para decidir si Israel participa o no en la siguiente edición, todo apunta a que el estado de Oriente Medio estará representado en Viena el próximo mes de mayo. La EBU-UER ha trasladado el debate de su Asamblea General a los días 4 y 5 de diciembre, después del alto al fuego en Gaza.

Mientras tanto, multitud de voces se siguen posicionando en contra de la participación de Israel, entre ellas, nuestra propia televisión pública. RTVE no enviará abanderado a Austria en caso de que la organización permita que esté el país asiático. Fue la primera emisora del Big 5 en tomar esta decisión, no respaldada por las otras cuatro.

A la Corporación se han sumado otras cadenas, con menos peso dentro del ente, pero con el mismo ímpetu: Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos. Además, el pasado mayo, diversos representantes en el concurso también unieron fuerzas para pedir la expulsión mediante carta.

Rubricaron el escrito hasta 79 artistas. Entre ellos, ganadores como Salvador Sobral (Portugal 2017) o Charlie McGettigan (Irlanda 1994), y participantes recientes como Gåte (Noruega 2024) y Mae Muller (Reino Unido 2023).

Una de las últimas en sumarse, la única española, fue Blanca Paloma Ramos, la ganadora del Benidorm Fest 2023 y representante de España ese año. Ya se había pronunciado en 2024, cuando la celebración de Eurovisión pendió de un hilo horas antes de la final: "Todos los países merecen ser libres".

Chanel se posiciona: "no estoy a favor de que Israel participe en Eurovisión".#NoSomos23O pic.twitter.com/kSjbCY8E0A — TEN TV (@TENtv) October 23, 2025

Por ahora, la cantante que cedió el testigo a Blanca Paloma y que dio a España su mejor puesto en 27 años no se había pronunciado sobre el tema. Hasta este jueves, cuando Ale Marchal, reportero de No somos nadie, se interesó por la opinión de Chanel Terrero.

Mientras Carolina Sobe realizaba una conexión con el programa de Ten, el periodista pedía paso porque estaba en un canutazo con Terrero, que acudió invitada a un evento. "Con todo esto del boicot, ¿qué te parece que Israel vaya a participar en Eurovisión?", quiso saber.

A la artista hispano-cubana le pilló la pregunta desprevenida, pero pronto supo dar una respuesta tajante: "Pues no estoy a favor, la verdad". "¿Preferirías que Israel no participara?", insistía Ale. "Pues sí, la verdad. Te acabo de contestar", reiteró la abanderada española de 2022.

Desde plató, Corredera remarcaba sus palabras: "Ha dicho abiertamente que está en contra de la participación de Israel en Eurovisión. Además, es una representante que tuvo la mejor puntuación de las últimas décadas. También fue la responsable de dar los puntos este año". Por su parte, Belén Esteban señalaba que Chanel debería haber sido "más contundente" si cabe en su respuesta.