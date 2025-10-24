Belén Esteban, sin piedad contra Terelu Campos por decir que no puede caminar por la calle: “Parece que es Beyoncé”

Terelu Campos ha concedido una entrevista para el podcast Rockanrollas, en el que, entre otros asuntos, ha hablado del peso de la fama. “¿Cómo se aprende a vivir con la presión?”, le preguntaron. “No caminando por la calle”, afirmó la presentadora y colaboradora.

La ahora actriz asegura que “es el precio de tu trabajo, agotador, pero muy satisfactorio”, y narra cómo, estando en un restaurante, se tenía que levantar para hacerse fotos con la gente, y ya no se levanta y hace que la gente vaya donde se encuentra ella.

Sobre la prensa, Campos dijo que no entiende que la prensa esté en su puerta, pues no puede ser noticia “que vaya a la farmacia”. Estas declaraciones, así como otras, han sido recogidas este viernes en No somos nadie, y han provocado un gran aluvión de críticas a Terelu.

“¡Oh, oh!” gritó Kiko Matamoros. “Yo he estado con esta señora en Madrid, y en Miami, y no le pedían una foto. Nos la pedían a Belén (Esteban) y a mí”, decía muy exaltado. En concreto, en Miami, Terelu se enfadó porque Matamoros, “con mi habitual mala leche”, le dijo: “Anda, con lo famosa que eras tú aquí por la serie Paquita Salas y no te reconoce ni Dios”.

En aquella ocasión, Terelu Campos le habría respondido: “Muchísimo mejor. A ver si te crees que a mí me hace falta que alguien me pida una foto”.

Belén Esteban en 'No somos nadie'.

“Perdona, Kiko”, interrumpió Belén Esteban. “Que no puede ir andando por la calle, dice. Pues yo te voy a decir una cosa. No hay que medirse la una con la otra, pero yo voy andando por la Gran Vía y me paro si me tengo que parar. Es que parece que es Beyoncé”, criticó con dureza la ahora apodada La Patrona.

Para Belén, lo que sucede es que Terelu Campos tiene su chófer, “y la lleva desde su casa a la puerta de la farmacia”, en referencia a sus declaraciones en el podcast.

A esas críticas se sumó Kiko Hernández, que acudió a No somos nadie de visita. “Que todos hemos vivido lo mismo Terelu y es mentira lo que estás contando. A todos nos piden fotos, a ti la que menos. Porque sin maquillar y con gafas no te conoce nadie”, espetó, aunque sus compañeros le reprocharon el comentario, y él se escudó en que solo decía la verdad.