Isabel Preysler pone en un aprieto a Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’: “Tú sabes cómo es, lo suelta todo”

La última invitada de esta semana de El Hormiguero ha sido Isabel Preysler, que ha regresado al programa varios años después de su última visita. En esta ocasión ha acudido con sus memorias bajo el brazo, y como era de esperar, junto a Pablo Motos ha repasado toda su vida.

Ha habido lugar para hablar de sus hijos, de trabajos, y, por supuesto, de sus grandes amores: Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa. De este último, Pablo Motos recordó cómo conectó con él gracias a una entrevista que le hizo a ¡Hola!.

Esto dio pie para que la socialité de origen filipino contase sus primeros encuentros, y narró una anécdota que puso en un aprieto a su hija Tamara Falcó, quien es colaboradora del programa y estaba allí presente.

“Empezó con unos almuerzos en casa, yo ya era viuda. Él vino a almorzar esa semana, y almorzamos con las niñas también. Tamara con un noviete que tenía entonces y Ana con Fernando Verdasco, que era su novio entonces y almorzábamos eh allí tranquilamente”, narró Preysler.

En ese almuerzo fue la primera vez que el escritor y ella estuvieron a solas, a pesar de que se conocían desde hacía 30 años. “Y te voy a contar una cosa, porque claro, tú sabes cómo es Tamara, ¿no? Bueno, que lo suelta todo”, sorprendía Isabel.

“Sí, sí, qué me vas a contar”, le respondía Pablo Motos. “Lo voy a contar”, se decidía finalmente Isabel. Así, explicó que en una comida con la familia Tamara Falcó le habría preguntado a Vargas Llosa: “¿Eres casado? Es que me ha chocado que es la tercera vez que vienes esta semana a comer a casa”.

“Ana (Boyer) me mira y me dice: mami, es que no tiene filtros, no tiene”, terminó de explicar Isabel, con humor. La comida finalizó, las hermanas subieron a un cuarto de estar “y yo subí como una fiera hasta Tamara y le dije: ¿cómo se te ocurre decir una cosa así? Y él me dijo: No sabes qué mal rato he pasado con lo de Tamara”, terminó de contar Isabel.

Pablo Motos pidió que, por alusiones, le abrieran el micrófono a Tamara Falcó. Y la marquesa de Griñón dijo que “un mal rato tampoco” fue lo que vivió Vargas Llosa. “O sea, al final mira lo que pasó. Una visionaria, yo”, apuntó Tamara.

No quedó ahí la cosa: Tamara apuntó que su madre no lo recuerda bien, pero es que ella sabía que el escritor estaba casado y le preguntó directamente por su mujer. “Hombre, Mario, qué gusto verte por tercera vez. ¿Qué tal? ¿Dónde está tu mujer?”, le habría dicho a Vargas Llosa.

“Mi madre me quiso matar, pero en ese momento yo era la que protegía a la familia”, terminaría de jactarse Tamara Falcó, antes de que Pablo Motos siguiese preguntando por el escritor a su invitada.