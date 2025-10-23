Cristina Pedroche y Alberto Chicote se duplican: Atresmedia unifica sus Campanadas en Antena 3 y laSexta

Cristina Pedroche ha visitado este jueves el programa Y ahora, Sonsoles para hablar de las Campanadas, aunque todavía queden algo más de dos meses para comernos las uvas. Y allí ha anunciado que, en un cambio inesperado, Atresmedia unificará sus Campanadas.

“Va a ser la Superbowl de las Campanadas. Yo voy a ser la Beyoncé vallecana”, bromeó la presentadora, que aseguró que “el traje está ya más que preparado”, aunque faltan por cerrar algunos detalles. “La idea, el discurso, está más que pensado en mi cabeza”, añadió.

Esto significa que Cristina y Alberto Chicote darán la bienvenida al Año Nuevo desde Antena 3, laSexta y la plataforma atresplayer, en una retransmisión en directo desde la madrileña Puerta del Sol. Ambos forman una sólida pareja y llevan presentando la última noche del año desde 2016.

Se trata de un hito dentro de la estrategia de programación navideña de Atresmedia que, además, amplificará la notoriedad de las marcas presentes ante la gran demanda de los anunciantes de trasladar el éxito del “efecto Pedroche” a todas las ventanas del grupo.

Este movimiento significa un adiós, o al menos, un hasta luego a Cristina Pardo y Dani Mateo; ambos han presentado las Campanadas de laSexta desde el año 2021. En su última retransmisión, la cadena secundaria de Atresmedia firmó 438.000 espectadores y 2,8% de cuota de pantalla.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche, en las Campanadas de Antena 3 Atresmedia Televisión

El pasado año, la retransmisión presentada por Pedroche y Chicote, por su parte, creció hasta un 28,1% de cuota de pantalla con más de 4,3 millones de espectadores de media. Antena 3 consiguió el minuto de oro de toda la televisión el 31 de diciembre, con un 35,1% de cuota de pantalla y casi 6 millones de espectadores.

Sin embargo, hay que recordar que en Nochevieja Televisión Española fue la líder de audiencia. Con 5,64 millones de espectadores y una cuota del 33,1%, el dúo superó a Antena 3 por un estrecho margen. De momento, se desconoce contra quiénes competirán Alberto y Cristina, pues David Broncano y Lalachús ya han avanzado que ellos no presentarán las uvas.

Lo de emitir las Campanadas en simulcast no es nuevo en la televisión; Mediaset lleva desde 2012 ofreciendo la misma retransmisión en Cuatro y Telecinco.En el caso de Atresmedia también se ha emitido en simulcast, pero con las Campanadas para Canarias, como el año en el que a la pareja de Pedroche y Chicote se les sumó Brays Efe en la presentación para el archipiélago.

En su línea habitual, Atresmedia hará de la retransmisión de las Campanadas uno de los momentos televisivos más especiales del año, no solo por su dimensión social y mediática, sino también por su capacidad para reunir a las familias frente al televisor en una celebración compartida.

Desde el grupo audiovisual ya avanzan que en este décimo aniversario de Chicote y Pedroche volverán a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.

Sin duda, el momento más esperado es ver el traje de Cristina Pedroche. Algo con lo que Atresmedia ha aprendido a jugar con el despiste, dando pistas durante unas semanas previas sobre cómo irá vestida, y que se muestra al completo tan solo unos momentos antes de que suenen las campanadas.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche, en las Campanadas de 2017 Atresmedia Televisión

Los trajes de Pedroche son auténticas obras de artesanía; la del pasado año tenía joyas hechas de su propia leche materna, y en el programa Tesoro o cacharro se desveló que el coste total de su look, sin contar la capa, era de 50.000 euros.

La petición de unificar las Campanadas de Atresmedia era algo que demandaban las marcas y anunciantes, que encuentran en las Campanadas de Atresmedia un entorno premium, de máxima visibilidad y prestigio.

La retransmisión es uno de los espacios más cotizados del año, gracias a su impacto y al vínculo emocional que genera con los espectadores. Así, Atresmedia se ha convertido en el grupo comercial líder de las Campanadas en los últimos 10 años.