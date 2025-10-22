Michelle Jenner, alto y claro, frena en seco a Broncano ante las preguntas del sexo y dinero en 'La Revuelta': "Todo bien"

Michelle Jenner fue una de las invitadas de La Revuelta junto a La Mari de Chambao y Alberto Casado y Roberto Bodegas, los integrantes de Pantomina Full.

La actriz acudió al programa de David Broncano para promocionar Dime tu nombre, la serie de terror que protagoniza y que se estrena en Prime Video el próximo 31 de octubre, el día de Halloween.

Broncano recibió a la intérprete por todo lo alto: "Te voy a tocar el bombo delante de tu pecho para que lo sientas". Y ella le hizo entrega de un regalo un tanto escatológico: una especie de váter en miniatura del que salían heces de juguete tras darle a la cadena. "Lo usábamos para quitarnos presión durante el rodaje", explicó.

La que fuese protagonista de Isabel se puso más seria después al comentar que no le hizo falta ir a la universidad porque "antes de los 18 ya trabajaba en Los hombres de Paco".

De la entrevista, no obstante, destacó el momento en el que Broncano intentó rascar sobre la vida íntima de la actriz, quien se cerró en banda a responder las preguntas sobre el sexo y el dinero. De hecho, de las más de cinco ocasiones que ha acudido a su programa, Michelle Jenner jamás se ha pronunciado al respecto.

Se mantiene la tradición de Michelle Jenner y vuelve a traer un regalo de "mierda" 💩 #LaRevuelta @MichelleJWeb pic.twitter.com/R2avAAN964 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 21, 2025

"Intuyo que hoy se va a actualizar la información", deslizó el jiennense, asegurando que "nunca has hecho ni una aproximación". "Me gusta mantener el misterio", apuntó la catalana.

Y Broncano añadía resignado: "Dentro del ámbito de las celebrities de España, es verdad que estás dentro del grupo que mantienen bastante misterio. Hay gente de la que se sabe más cosas, pero tú tienes una cápsula bastante cerrada alrededor".

"Siempre lo he intentado, a veces no depende de uno mismo", respondió Michelle, explicando que la etapa de mayor vorágine fue la que coincidió con la mítica serie de Antena 3 que protagonizaba con Paco Tous y Hugo Silva.

Michelle no dio el brazo a torcer y se limitó a torear las cuestiones de la discordia: "No, todo bien", dijo frenando en seco a Broncano, que insistía: "Ni lo de dinero en el banco ni lo otro, ¿no? Es: f... un punto, petting 0,6 y masturbación 0,5", recordaba el presentador de TV.

"Todo bien", repetía ella, a lo que el showman remataba: "Muro, ¿eh? Para que la gente se quede tranquila voy a decir que todo bien".