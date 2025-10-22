Los hermanos Casas siguen los pasos de las Berrocal: tendrán su propio reality en Movistar Plus+

Movistar Plus+ sigue la tendencia iniciada por Las Berrocal y da luz verde a un reality sobre la familia Casas, una de las sagas más influyentes del espectáculo nacional. El nuevo proyecto busca conquistar a los espectadores mediante un formato de docu-reality que explora tanto la vida cotidiana como el trabajo de los famosos hermanos.​

La serie supone un giro estratégico de Telefónica, que apuesta por revitalizar su productora TBS y renovar el modelo de entretenimiento familiar en la plataforma. Al igual que ocurrió con el exitoso docureality de Las Berrocal, la intención es conectar con el público mostrando el lado más desconocido de los protagonistas.​

Esta producción, que ha sido adelantada por ECD, expondrá la convivencia de Mario Casas, reconocido actor ganador de un Goya, y sus hermanos Óscar, Christian y Sheila. El reality alternará escenas domésticas y momentos de la vida profesional, permitiendo conocer el día a día de una familia que ha logrado hacerse un hueco propio en el audiovisual español.​

Mario Casas, célebre por películas como Tres metros sobre el cielo o Las brujas de Zugarramurdi, debutó recientemente como director y ha trabajado mano a mano con Óscar, el segundo hijo, actor y deportista especializado en artes marciales y boxeo, faceta que podría aparecer en pantalla.

Christian Casas, el más reservado de los hermanos, se aleja del foco mediático tras varios papeles televisivos y hoy ejerce de representante, labor que comparte con su hermana Sheila. Sheila Casas, abogada de profesión, ha intervenido en programas como Bailando con las estrellas, y será una figura esencial en el nuevo formato de Movistar Plus+.

Sheila Casas en ‘Supervivientes’.

La historia de las Casas comenzó hace cuatro décadas, cuando sus padres se mudaron de Galicia a Barcelona para buscar un futuro mejor. Ese esfuerzo se tradujo en una familia unida, cuya proyección mediática ha crecido junto a la popularidad de la ficción televisiva y sus particulares historias de superación.​

La nueva apuesta de entretenimiento familiar de Movistar Plus+ pretende descubrir las luces y sombras de los Casas, revelando su complicidad, sentido del humor y capacidad de afrontar retos diversos. “Queremos contar historias que merezcan ser contadas”, defiende TBS como lema del proyecto.

​Desde No somos nadie han comentado este proyecto en la entrega emitida hoy martes. Allí, los colaboradores se han sorprendido por el hecho de cómo los Casas han blindado mucho su privacidad, lo que chocaría con exponerse de esta manera todos juntos para una plataforma. Además, han puesto sobre la mesa nombres que podrían aparecer en el reality, como Melyssa Pinto, a quien se relaciona con Mario Casas, o Ana Mena, pareja de Óscar.

Del mismo modo, han llegado a bromear con cuánto se han perdido al no estar ya Sheila Casas con Álvaro Escassi, y lo interesante que habría sido ver al jinete conviviendo con la mediática familia.