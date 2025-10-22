Confiesa en mitad de su cita de ‘First Dates’ que tiene pareja desde hace dos años y hace una aclaración: “No es poliamor”

David, un músico asturiano de 27 años, acudió este miércoles al programa First Dates con su guitarra y muchas ganas de dejarse sorprender. Vive en Madrid y trabaja como productor musical, ayudando a otros artistas a terminar sus canciones. Fue el primer comensal de la noche en entrar al restaurante y aseguró no tener expectativas.

Su cita fue Patricia, una joven de 24 años que estudia teatro musical y trabaja como entrenadora personal. Admitió que le gusta ser el centro de atención, que la miren, y confesó vivir una relación abierta desde hace dos años, algo que más tarde dejaría a David sin palabras durante la cena.​

Y es que este punto tan importante no lo reveló hasta bien avanzada la cena, cuando todo parecía fluir muy bien entre ellos. Así, la joven soltó la bomba: “Tengo pareja desde hace dos años y convivimos juntos”. Algo que sorprendió a David, pero no le quitó las ganas de seguir conociéndola.

La joven puntualizó que mantenían una relación abierta, pero que “no es poliamor”. “Tengo un vínculo principal y luego amigos cercanos. Mi pareja es la persona de mi vida”, explicó. Entre ellos hay tanta confianza que él hasta tenía curiosidad por verla ligar en el programa.

David no pudo ocultar su sorpresa, aunque trató de tomárselo con humor: “No soy cerrado de mente, lo importante es pasarlo bien”. Patricia insistió en que su pareja era “muy comprensiva” y que ambos se divertían con la sinceridad que mantienen entre ellos. Y pronto pasaron a hablar de temas íntimos, como hacer tríos, algo que para ella es cuestión de saber cómo colocarse.

Patricia y David en 'First Dates'.

A pesar de que el buen ambiente fluía, había pequeños detalles que podrían invitar a pensar que no encajan en todo, como, por ejemplo, la comida. Ella se consideraba muy delicada, y él, que también es cocinero, no se imaginaba, por ejemplo, picando unas zanahorias muy pequeñas para que no se noten.

La velada concluyó en la conocida “sala del amor”, donde David se animó a cantarle una canción compuesta por él mismo. A Patricia le encantó el detalle, y para devolver el gesto, improvisó una breve actuación que culminó en un beso.

En la decisión final, tanto Patricia como David aceptaron tener una segunda cita. Pese a las revelaciones inesperadas, la atracción parecía haber triunfado bajo las luces del restaurante más romántico de la televisión.