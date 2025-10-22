Movimiento sorpresa: Telecinco recorta la duración de 'Fiesta' para confiar en 'Agárrate al sillón' los fines de semana

Movimiento sorpresa de Telecinco. La cadena principal de Mediaset ha anunciado este miércoles, 22 de octubre, que, a partir de este fin de semana, Agárrate al sillón se emitirá de lunes a domingo a las 20:00 horas. Esta decisión, a su vez, implica que Fiesta recorte su duración en una hora.

El grupo con sede en Fuencarral vuelve a confiar así en el concurso que presenta Eugeni Alemany, pese a que es la oferta menos competitiva de sus tardes. En lo que llevamos de semana, Agárrate al sillón se ha movido en el 8% de cuota de pantalla.

Pese a que nació como alternativa de Pasapalabra -el programa de Antena 3 juega en otra liga-Agárrate al sillón continúa sin rebasar la barrera del doble dígito en Telecinco, mientras que El tiempo justo vivió este martes su mejor tarde desde su estreno (10,2%) y El diario de Jorge saborea un momento dulce gracias a los culebrones familiares.

Lo cierto es que las audiencias de Fiesta tampoco marchan mucho mejor. El programa que pilota Emma García vive estancado en el 9% en los últimos fines de semana. Se da la circunstancia de que el pasado domingo, Aquí la tierra despuntó con un 13,6% en La 1.

Por lo tanto, Telecinco sigue intentando dar con la tecla para remontar unos datos que le han dejado lejos de la batalla que mantienen Antena 3 y La 1 por el liderazgo.

'Tijeretazo' a 'Fiesta'

Para noviembre, de hecho, el canal prepara artillería pesada con los estrenos de dos de sus realities estrella: la vigésima edición de Gran Hermano y lo nuevo de La isla de las tentaciones.

No es la primera vez que Telecinco aplica un 'tijeretazo' a Fiesta. Ya lo hizo en verano, cuando el canal optó por emitir Agárrate al sillón los domingos.

Eugeni Alemany en una imagen promocional de 'Agárrate al sillón'.

Coincidió con el arranque de la versión veraniega del programa de Unicorn presentada por César Muñoz y Álex Blanquer, y en la que justo se acababa de incorporar Terelu Campos.

El concurso marcó un buen 10,3% en su estreno dominical, pero a la semana siguiente, cayó al 8,3%. Esto hizo que el canal diera marcha atrás, devolviendo a Agárrate al sillón a su horario habitual, en las tardes de lunes a viernes.

Revolución de la mecánica

En su nuevo salto a los fines de semana, el formato producido en colaboración con Bulldog TV tendrá novedades en su mecánica.

El concurso contará con duelos eliminatorios que protagonizarán los dos concursantes con menor puntuación en cada una de las tres primeras rondas de cada entrega y que irán reduciendo de forma paulatina el número de aspirantes a retar al campeón.

Agárrate al sillón también revoluciona La Recta final: los dos mejores aspirantes de Parte y Reparte se enfrentarán a una nueva ronda de preguntas y respuestas en la que deberán acumular la máxima puntuación en un tiempo máximo de 60 segundos.

El campeón tendrá, además, la opción de otorgar 5 segundos extra a uno de los participantes. El mejor de los dos candidatos se batirá en El Gran Duelo al campeón por arrebatarle el sillón y sus privilegios.