Un votante de VOX critica en ‘First Dates’ a las feministas “que dicen que hay que a los hombres hay que matarlos”

Las cenas del programa First Dates no dejan de generar titulares, y más, cuando se tocan temas sensibles. En su última entrega, el protagonista ha sido Juan, un peón de obra de 66 años procedente de Jaén que, con sus declaraciones, consiguió incomodar a su cita y dividir opiniones entre los espectadores del formato de Cuatro.

Juan se definió como “votante de VOX” y “defensor de nuestra España” nada más llegar al restaurante del amor. Su cita, Mayte, una modista jubilada de 69 años llegada desde Granada, se mostró amable y animada al inicio, confesando incluso que su amor platónico de toda la vida es el cantante Julio Iglesias.

Ambos comenzaron la velada intercambiando anécdotas, aunque las diferencias de carácter y estilo de vida no tardaron en hacerse evidentes. Cuando Mayte le preguntó a Juan si le gustaba viajar, él respondió con sinceridad: “Solo fui a Francia a trabajar en la vendimia hace años”. Ella, sin ocultar su sorpresa, comenzó a enumerar sus escapadas por Europa.

El tono de la cita cambió cuando el andaluz reconoció que no podía darse cuenta de ciertos lujos, como esos viajes que gustan tanto a su acompañante. “Yo tengo mi alquiler, me puse un implante y estoy pagando 119 euros todos los meses... Lo que nos toca ahora”, explicó. Mayte comentó ante las cámaras que le daba pena su situación, aunque añadió que básicamente no le atraía demasiado.

La conversación se volvió todavía más tensa cuando hablaban sobre el feminismo. A la pregunta de si se consideraba feminista, Juan respondió tajante: “No me gustan los extremismos, las muy fanáticas, como esas que llegan a decir que a los hombres hay que matarlos”. La afirmación dejó a Mayte desconcertada, y le respondió que ella nunca ha conocido una mujer que proclame semejante cosa.

Juan y Mayte durante su cita en 'First Dates'.

“Yo no he visto ninguna de esas, eh”, respondió ella, intentando rebajar la tensión. Sin embargo, el comentario de Juan ya había marcado la cita. Mayte confesó al equipo del programa que se había quedado “sin palabras” y que el tono político de la conversación no ayudaba a que surgiera química entre ellos.

El momento decisivo llegó al final de la cena. Juan, a pesar de las diferencias, reconoció que estaba encantado con Mayte y que le gustaría tener una segunda cita. Ella, en cambio, fue clara al despedirse: "Lo he pasado bien, pero no tendría otra cita contigo. No me has gustado esencialmente, lo siento mucho".

La escena se convirtió en una de las más comentadas del programa en redes. Muchos espectadores destacaron el contraste entre la simpatía inicial y las declaraciones del propio Juan, que transformaron lo que parecía una cena tranquila en un debate sobre ideología, respeto y diferencias generacionales.