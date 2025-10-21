El histórico bote de 'Pasapalabra' (2.278.000 euros), el mejor cebo para la audiencia ante el duelo entre Manu y Rosa

La fecha del 21 de octubre de 2025 pasará a la historia de Pasapalabra después de que el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3 haya puesto en juego el bote más alto en 25 años. Ni en su etapa en Telecinco alcanzó semejante cifra. Este martes el bote asciende a 2.278.000 euros.

Son 6.000 euros más que los 2.272.000 euros que ganó Rafa Castaño en marzo de 2023, superando los 2.190.000 que se llevó Eduardo Benito allá por 2006. La gesta del periodista sevillano fue espectacular, pues completó el rosco del tirón tras 197 programas dejando a Orestes sin oportunidad de jugar.

Ahora, los protagonistas son Manu Pascual y Rosa Rodríguez. "Al principio da un poco de miedo porque es una cifra muy alta. Igual que gusta ganarla, da un poco de miedo poder perderla", reconoce él.

Este madrileño de 29 años, licenciado en Psicología, también ostenta el récord de ser el concursante más longevo de Pasapalabra: con el de este martes, serán 365 programas. Un hito que consiguió la semana pasada.

Atrás se quedan los 360 del legendario Orestes. Manu llegó a Pasapalabra el 17 de mayo de 2024, justo el día después de que Óscar Díaz ganara el último bote, de 1.816.000 euros.

Manu Pascual ha pasado a ser el concursante más longevo de 'Pasapalabra'.

Rosa es la otra estrella del concurso que produce ITV Studios Iberia. La coruñesa aterrizó en Pasapalabra cuando el botín estaba en 800.000 euros. "Nunca imaginé estar en esta situación, porque yo entré mucho más tarde que Manu", reconoce para la web de la cadena. "Es algo especial e inimaginable".

Ahora, la duda es saber cuándo Pasapalabra entregará el bote más alto de su historia. Y quién lo ganará. No tiene pinta de que ni Manu ni Rosa caigan en la Silla Azul, por lo que ambos continuarán con esa rivalidad magnética que atrae cada tarde a más de dos millones de espectadores.

Porque quien también gana es Antena 3. Que el bote haya escalado a estas cifras estratosféricas, hace que la tensión vaya in crescendo. El concurso se ha convertido en un bastión inexpugnable, tras firmar su mejor arranque de temporada de los últimos tres años, con un 20,7% de share y 1.664.000 de espectadores en septiembre.

Pasapalabra juega en otra liga, suma seis temporadas como el concurso más visto de la televisión, y deja a sus rivales, Aquí la tierra y Agárrate al sillón a casi diez puntos de distancia.

La batalla por el bote es el mayor cebo para la audiencia, en un mes en el que La 1 le pisa los talones a Antena 3. La rivalidad entre Manu y Rosa al filo de las nueve de la noche, antes de las noticias de Vicente Vallés, hará que los datos se disparen en las próximas jornadas.

Por el momento, no hay visos de que Manu o Rosa hayan ganado el bote. Hay que recordar que, en las últimas ocasiones, Antena 3 creó todo un evento al llevar el programa al prime time para disparar sus datos. O dicho de otro modo: cuando pase, la cadena de Atresmedia lo promocionará a bombo y platillo.

Rosa, en el Rosco de 'Pasapalabra'.

Atras quedaron los tiempos en los que se entregaban botes como churros - en 2008 Christian Gálvez entregó un total de 12 botes entre 24.000 y 342.000 euros- y en los que el concurso mantenía la emoción hasta el final.

Ahora, los guionistas han tenido que ingeniárselas aumentando la dificultad de las definiciones, a medida que los concursantes se han profesionalizado.

¿En qué emplearían el dinero del bote?

¿Y en qué gastarían Manu y Rosa los más de dos millones del bote? "Lo primero que haría es que mi familia tuviese todos sus gastos cubiertos, y también me gustaría seguir formándome", dice él cauteloso. "Educarse no es barato, y yo tengo que seguir haciendo másters para dedicarme a la Psicología". Y de capricho, "viajes para conocer mundo".

Rosa no se aleja mucho de lo que dice su compañero y rival. La gallega emplearía el dinero en sus padres "para que tengan todo lo que quieran y necesiten". Su máxima ilusión es comprarse una casa. "En cuanto a caprichos, me gustaría viajar, que es lo que más me gusta en el mundo junto con comer", termina.