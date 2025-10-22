La figura de cera de Rafa Nadal provoca un disgusto en ‘Tesoro o cacharro’: el dineral que vale la réplica del tenista

La figura de cera de Rafa Nadal del Museo de Cera de Madrid en ‘Tesoro o cacharro’.

laSexta ha estrenado este martes 21 de octubre una nueva entrega de Tesoro o Cacharro, el concurso de entretenimiento presentado por Iñaki López. El periodista de Más Vale Tarde lidera este formato donde cada objeto puede revelar una fortuna oculta o transformarse en un simple recuerdo sin valor económico.

En cada programa, una pareja de concursantes se enfrenta a doce objetos misteriosos cuyo valor varía entre un euro y 50.000. Su misión es descubrir cuál es el auténtico tesoro. Y en esta ocasión, entre esos artículos, estaba la figura de Rafa Nadal del Museo de Cera de Madrid.

Los concursantes eran Israel y Miriam, un matrimonio que se conoció por una página de aplicaciones y que residen en Elche. Ambos estuvieron acompañados como es habitual por el coleccionista Marc Flotats, quien aportará pistas sobre cada pieza, así como por Alberto Chicote, el invitado de la noche.

Además de la figura de Rafa Nadal, estaban en juego un billete, un broche, una máscara, un tapiz, una bota firmada, una escultura, un par de abanicos, una capa, un pañuelo y un plato. Y Chicote llevó como artículo propio una ilustración.

Para Israel y Miriam el objeto de oro, el que consideraban más caro, era el tapiz, que resultó ser de la Real Fábrica de Tapices de Madrid, hecha por los aprendices, siguiendo las formas de trabajar del siglo XVII. Y contra él comenzaron a confrontar diferentes artículos.

Alberto Chicote junto a Israel en 'Tesoro o cacharro'.

En primer lugar descartaron el billete, que era lo más barato de todo, y siguieron quitándose artículos de bajo precio. Parecía que la suerte les sonreía, pero pronto la cosa se torció. El cuarto artículo que eligieron fue un broche de la diseñadora y arquitecta Raquel Buj, hecho con materiales biodegradables.

Ahí cambiaron el objeto de oro al broche, y descartaron el tapiz, que resultó estar valorado en 30.000 euros, el segundo premio más alto, y que ya no podrían alcanzar. Pero la cosa no mejoró cuando unas rondas más adelante, cuando tenían marcado como artículo de oro una capa, diseñada por Palomo Spain y que utilizó Madonna en un videoclip.

Entonces decidieron confrontar la capa de Palomo Spain con la escultura de Rafa Nadal. Ellos consideraban que costaría unos 5.000 euros, cifra que todavía no se había marcado. Marc Flotats les indicó que la figura es una reproducción del deportista, respetando las medidas y proporciones del tenista.

Finalmente, se quedaron con la capa y eliminaron la escultura, que resultó estar valorada en 50.000 euros, el premio máximo del programa, lo que supuso una gran decepción para el matrimonio. “Tiene un detalle espectacular, es una pieza que tardó más de seis meses en realizar, es una obra de arte”, valoró Marc Flotats.

Finalmente, la pareja fue hasta las últimas con la capa y no aceptaron ofertas por parte del coleccionista. Finalmente, se fueron a casa con 5.000 euros, que era lo que costaba la prenda de Palomo Spain.