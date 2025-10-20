Josema Yuste (71), actor, sobre sus dificultades para trabajar en televisión: "Si no comulgas con el 'sanchismo', te estigmatizan"

"Hoy no es martes, ni trece, pero se toma la vida con humor cualquier día de la semana o del mes". Así presentaba Antonio Naranjo a Josema Yuste en su conexión con El análisis: el diario de la noche, el programa que presenta en Telemadrid. El humorista intervino para "ponerse serio" y denunciar que el número de llamadas que recibe para trabajar en cine y televisión ha bajado considerablemente.

Y todo por pronunciarse políticamente. "Me dejó muy preocupado cuando le oí un elegante, como siempre, lamento por la dificultad que empieza a tener mucha gente en este país, artistas, incluso de su prestigio, para que no se vea afectada su vida laboral por tener opinión propia. ¿Es así?", preguntó el presentador de la cadena autonómica.

"El caso más evidente es el de Nacho Cano. No hay nada escrito, pero hay un tufillo en el ambiente de que si no comulgas con las ideas socialistas, o 'sociatas', de este 'sanchismo', te estigmatizan. Corre peligro tu libertad de expresión o incluso tu propio trabajo. Es la sensación que yo tengo, con toda la honestidad lo digo", comentó Yuste.

Naranjo no dudó en asegurar que compartía esta visión, si bien le llamaba la atención que pasase con "una puñetera leyenda". "¿Usted nota que tiene menos opciones de actuar que, por ejemplo, Javier Bardem? Que me parece un fantástico actor, por otro lado", remarcó el conductor.

"Sin ninguna duda. Hace más de 20 años que me dedico al teatro, porque yo me lo gestiono y me lo produzco. Me han llamado pocas veces para hacer cine o televisión. Hice mucha televisión hasta el año 2000 más o menos y, cuando empecé a significarme, a dar mi opinión de un país democrático en situación de libertad que creo que tenemos, empecé a sentirme relegado", admitió.

"Como un poco apartado de la profesión. Ya me importa poco porque hace mucho tiempo que me dedico al teatro", añadió Josema, y Antonio afirmó que "muchos artistas siguen sin salir del armario" políticamente por temor a posibles represalias.

"Y lo respeto. Cada uno es libre de significarse o no. Y la cosa no tiene solución. La solución estaría en cambiar de Gobierno y que entrase uno realmente democrático, que fuera respetuoso con las ideologías distintas en el marco político y social", explicó el cómico.

"Que Sánchez respete a media España que no piensa como él. Que no me encuadre en la 'fachosfera', porque yo no soy para nada fascista", sentenció el entrevistado del espacio que se emite cada noche en Telemadrid.