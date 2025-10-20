'GH 20' calienta motores con Ion Aramendi y Jorge Javier: una ausencia y la pista definitiva sobre su fecha de estreno

Cuando a finales de febrero Telecinco anunció que daba luz verde a la segunda edición de Supervivientes All Stars en otoño, muchos dudaron sobre la vuelta de Gran Hermano a la parrilla.

Sin embargo, semanas más tarde, Mediaset y Zeppelin, tranquilizaban a sus fans anunciando un histórico cambio de localización de la casa, que hasta ahora se encontraba en Guadalix de la Sierra, confirmando, a su vez, su regreso a la televisión.

Con este traslado - ahora sabemos que se situará en la localidad madrileña de Tres Cantos-, la productora puso en marcha el casting después de que Telecinco anunciara la vigésima edición de la edición de anónimos.

Un proceso que empezó en verano y que, como novedad, está culminándose con Uno de GH20, una especie de antesala al reality en sí en el que los aspirantes luchan por una plaza en la casa. Presentado por Nagore Robles en Mediaset Infinity, el público tiene la última palabra.

Pues bien, el canal de Fuencarral ha intensificado la promo del regreso de GH. Y lo hace después de que Sandra Barneda anunciara la recta final de Supervivientes All Stars. Eso sí, el reality de Cuarzo todavía no ha desvelado sus planes para su desenlace, solo que en la gala de este martes 21, habrá una expulsión sorpresa.

Al mismo tiempo, Telecinco lanzó una nueva promo de Gran Hermano, de la que se pueden sacar varios apuntes. El primero es la ausencia de Carlos Sobera, que pese a estar confirmado, no aparece en el vídeo en el que sí tienen protagonismo Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez.

Precisamente, el de Badalona aporta la otra clave importante de la promo. Y es que, cuando el presentador abre la puerta a un robot con forma de cámara, este porta en su mano derecha un calendario abierto por noviembre.

O, en otras palabras, GH llegará en dicho mes, aunque no se sabe exactamente cuándo.

El spot continúa con el claim 'Ganas de casa' y con la esencia que del programa que ha hecho historia en nuestra televisión: "El ojo que todo lo ve".

Más 'La isla de las tentaciones'

Por lo tanto, aún hay muchos interrogantes a resolver de cara al estreno de la nueva temporada de Gran Hermano. Más allá de conocer cómo será la nueva casa -se prevé futurista-, está por ver cuántas galas semanales habrá, pues convivirá con la novena edición de La isla de las tentaciones.

Ambos programas tienen el objetivo de aúpar las audiencias de Telecinco, que se siguen resintiendo. La cadena va camino de marcar, si nada lo remedia, su peor octubre de la historia. A falta de 10 días para terminar el mes, iguala el 9,2% de septiembre, y se queda lejos de la pelea entre Antena 3 y La 1 por el liderazgo.